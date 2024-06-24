В Дагестані ополченці ліквідували понад 15 російських поліцейських: всі подробиці

Активну фазу операцій у Махачкалі та Дербенті завершено, водночас "сплячі осередки бойовиків" продовжать розкривати, заявив глава Дагестану.

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Активна фаза операцій у Дагестані завершена / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Понад 15 співробітників російської поліції ліквідовано внаслідок дій дагестанські ополченців у російські Махачкалі та Дербенті 23 червня. Також у Дагестані загинули кілька цивільних, серед них священнослужитель православного храму. Про це повідомило ТАСС.

Голова російської республіки Дагестан Сергій Меліков заявив, що активну фазу операцій у Махачкалі та Дербенті завершено. За його словами, шістьох повстанців було усунуто.

Меліков стверджує, що нібито ситуацію в Дагестані контролюють органи влади та силові структури. Він також сказав, що в російській республіці продовжать розкривати "сплячі осередки бойовиків, які готувалися за кордоном".

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Дивіться відео ситації в Дагестані:

Увечері 23 червня у Дербенті невідомі обстріляли з автоматичної зброї синагогу та церкву, після чого в синагозі виникла пожежа. У Махачкалі в цей же час невідомі напали на пост ДПС, а через кілька годин перестрілка сталася у селі Сергокала неподалік Дербента.

Російські ЗМІ стверджують, що серед нападників були Осман та Аділь, сини голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова, а також його племінник. Всі троє нападників були вбиті. Магомед Омаров затриманий і перебуває під допитом співробітників ФСБ.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), за атакою може стояти північнокавказький осередок "Ісламської держави".

Дивіться відео - у Дагестані бої на вулицях міст:

Заворушення і теракти у РФ - новини за темою

Нагадаємо, у неділю, 23 червня, у Дагестані на вулицях міст спалахнули бойові дії, внаслідок чого є загиблі та поранені. Центральна частина Дербента знеструмлена, у місті тривали бої між силовиками та озброєними нападниками, які атакували синагогу і православну церкву.

Раніше під Москвою стався кривавий теракт. Невідомі люди в камуфляжі зайшли зі зброєю і відкрили стрілянину з автоматів. Внаслідок цього загинули 139 осіб, ще понад сотня людей постраждали.

Після цього ФСБ затримала винуватців теракту в Москві і видала заяву про причетність України. Про можливість терактів у РФ на початку березня попереджало посольство США в РФ і рекомендувало своїм громадянам уникати місць масового скупчення людей.

Теракт у Крокус Сіті Холі 23 березня 2024 року в підмосковному концерт-холі "Крокус" (Красногорськ) перед концертом рок-гурту Пікнік стався теракт: група озброєних злочинців відкрила вогонь по відвідувачах, а потім підпалила будівлю. Від куль і вогню загинуло понад 130 осіб, понад 200 потрапили в лікарні з ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Влада країни-окупанта використовує теракт з метою пропаганди, і шукає в події "український слід". Україна свою причетність рішуче заперечує.

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