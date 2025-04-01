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Найближчими днями Україну атакує майже 6-бальна буря: названо дату

Ангеліна Підвисоцька
1 квітня 2025, 06:15
409
Країну накриє сильна буря, через яку може погіршитися стан здоров'я.
магнітна буря
Україну скоро атакує майже 6-бальна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну найближчими днями атакує нова магнітна буря. Вона буде сильною та затяжною. Про це повідомляє meteoagent.

До 3 квітня магнітна буря буде на рівні 3-х балів. Однак 4 квітня вона раптово посилиться і стане 4-бальною. Наступні два дні вона зупиниться на позначці 4 бали, після чого знову зросте до 5-ти.

відео дня

Очікується, що 10-14 квітня включно магнітна буря опуститься до 4-х балів, потім - до 3-х. З 15 по 19 квітня геомагнітна активність буде на мінімальному рівні. Однак 20 квітня країну накриє нова магнітна буря, яка триватиме 5 днів.

магнітна буря
Україну скоро атакує майже 6-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 19 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 1 квітня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 50%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 65 сонячних плям.

Найближчими днями Україну атакує майже 6-бальна буря: названо дату
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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