'Шлях вперед': ЗМІ розкрили деталі майбутніх агресивних санкцій Трампа проти РФ

Трамп хоче посилити тиск на Росію шляхом введення нових санкцій проти російського "тіньового флоту", який займається транспортуванням нафтопродуктів.

https://glavred.net/war/put-vpered-smi-raskryli-detali-budushchih-agressivnyh-sankciy-trampa-protiv-rf-10652342.html Посилання скопійоване

У Трампа вже визначили мішень для тиску на Росію / Колаж Главред, фото: Donald Trump/Facebook, kremlin.ru

Коротко:

Трамп розчарований діями Путіна щодо затягування мирного процесу

Білий дім планує посилити тиск на РФ ввівши санкції проти "тіньового флоту"

Адміністрація США готується до більш жорсткого тиску на Росію через її затягування переговорів щодо припинення вогню, а Дональд Трамп висловлює розчарування поведінкою Володимира Путіна. У центрі уваги – посилення санкцій, зокрема проти російського "тіньового флоту", який відіграє ключову роль у нелегальних продажах нафти. Про це повідомляє кореспондент Fox News Жакі Генріх у соцмережі X з посилання на джерела.

Зазначається, що Трамп розчарований Путіним і вважає, що Росія затягує переговори щодо повного припинення вогню. Джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що адміністрація планує активне запровадження санкцій, зокрема проти російського "тіньового флоту".

відео дня

"Обговорюється "шлях вперед". Мені сказали, що дотримання санкцій наразі є низьким - неофіційно оцінюється приблизно на "рівні 3 з 10" - і заборона "тіньового флоту" Росії, який перевозить нелегальну нафту через Балтійське море, була б легкою мішенню для тиску", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Fox News, значна частина флоту вже перебуває під санкціями, а 70% нелегального продажу російської нафти здійснюється через нього.

Які найгучніші передвиборчі обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Загострення відносин між Трампом і Путіним - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп не відкидає можливості запровадження вторинних санкцій проти Росії, якщо її лідер Володимир Путін "не впорається зі своєю роботою".

В інтерв'ю телеканалу NBC Трамп різко розкритикував дії Кремля щодо України та пригрозив запровадженням додаткових тарифів на російську нафту, якщо Москва не погодиться на припинення вогню.

Радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко зазначив, що Трамп незадоволений поведінкою Путіна, оскільки наприкінці квітня, коли минає 100 днів його президентства, прогресу в питанні припинення бойових дій в Україні немає.

Інші новини:

Що таке Fox News? Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред