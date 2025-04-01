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Популярний американський актор загубив штани під час шоу

Олена Кюпелі
1 квітня 2025, 23:21
178
Актор Джек Блек із гумором відреагував на конфуз.
Джек Блек потрапив у конфуз під час шоу
Джек Блек потрапив у конфуз під час шоу / Колаж Главред, фото Instagram/jackblack

Коротко:

  • Що трапилося з актором під час шоу
  • Як він сам відреагував

Американський актор Джек Блек пережив сміховинну ситуацію, коли він урочисто з'явився у випуску "The Tonight Show".

Як пише Page Six, коли його оголосив Джиммі Феллон, 55-річний актор пройшов проходом із червоною електрогітарою в стилі Minecraft.

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Блек Джек і його яскравий образ
Блек Джек та його яскравий образ / Фото Instagram/jackblack

Потім він зупинився біля групи з реквізитом, енергійно "граючи" на своєму власному інструменті, перш ніж підійти до Феллона, і його чорні штани спустилися до колін.

У артиста стався конфуз
У артиста трапився конфуз / Скріншот NBC

Тим часом актор був абсолютно не збентежений відсутністю одягу на своїй нижній половині, обіймаючи сміхливого ведучого, перш ніж знову натягнути штани, спокусливо обертаючи стегнами і виконуючи свій фірмовий удар ногою в стилі карате для радісної публіки.

У артиста стався конфуз
У артиста трапився конфуз / Скріншот NBC

"Ти приносиш жару! Ти приносиш енергію!" - захоплено вигукнув Феллон, коли Блек зайняв своє місце, на що спітнілий Блек пожартував: "Я не взяв із собою пояс. Ось чого я не взяв".

Блек Джек і його яскравий образ
Блек Джек і його яскравий образ / Фото Instagram/jackblack

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