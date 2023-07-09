Путін підтвердив, що в Дагестан їздив його двійник - ексспівробітник КДБ

Справжній російський диктатор на камеру проговорився, що він насправді не їздив в Дагестан.

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Путін зізнався, що в Дагестан їздив двійник / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Telegram

Російський диктатор Володимир Путін зізнався, що в Дагестан їздив не він, а його двійник. Про це розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов, повідомляє 24 канал.

Двійник Путіна зустрівся з місцевими жителями. Пізніше сам Путін підтвердив, що він нікуди не їздив і запросив дівчинку з Дагестану в Кремль, щоб продемонструвати "єдність з народом".

"Ми вперше отримали абсолютний доказ від самого Путіна, що в Дагестані був його двійник. Тому що справжній Путін запевнив на камери, що сам нікуди не їде. А також він зізнався, що його двійник не міг дати 5 мільярдів рублів Дагестану, тому що він не для того туди їздив", – пояснив Жирнов.

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Колишній співробітник КДБ переконаний, що Путін покликав цю дівчинку лише заради оголошення про передачу грошей регіону.

"Двійник сказати це в Дагестані не міг. А як би він це зробив? Припустимо, дагестанське керівництво говорить двійнику, що нам не вистачає 5 мільярдів. А двійник дзвонить справжньому Путіну і питає: Чи можу я від вас передати гроші?"- пояснив Жирнов.

Двійники російського диктатора

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції. Буданов уточнив, що в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в особливих випадках, але зараз це звичайна практика.

Як зазначив Telegram-канал Генерал СВР, здоров'я Путіна має тенденцію до погіршення, тому на публічних заходах в РФ все частіше використовуватимуть двійника.

Тим часом російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) також розповів про двійників Путіна. За його словами, дублерів кілька, і вони беруть участь у нагородженнях та інших публічних заходах. Якщо Путін з'являється один, як це було на Різдво, значить це справжній президент РФ.

Офіцер КДБ, колишній розвідник РФ, публіцист Сергій Жирнов також говорив, що у російського диктатора Володимира Путіна є двійники. Вони виступають на сцені перед камерами від імені "директора РФ". Ризик того, що вони почнуть говорити правду, існує. Тож двійників "накачують отрутою" перед виступами.

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