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Штраф за зимові шини - скільки і у якому випадку доведеться заплатити

Руслана Заклінська
1 квітня 2025, 17:44
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У багатьох європейських країнах штрафи за несезонні шини вже діють, особливо якщо вони шиповані.
Штраф за зимові шини - скільки і у якому випадку доведеться заплатити
Штрафи за зимову гуму у 2025 році / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Чи передбачені штрафи за використання зимової гуми влітку
  • Які вимоги до технічного стану шин та які штрафи загрожують

З настанням тепла водіям варто змінювати зимові шини на літні, адже це впливає на безпеку руху. Проте в Україні поки що немає штрафів за використання зимових покришок у теплий сезон. Про це пише Автотема.

Чи можуть оштрафувати за зимову гуму влітку

Фахівці Безоплатної правової допомоги зазначають, що чинне законодавство не містить прямої заборони на експлуатацію шин не по сезону. У ПДР також немає чітко визначених термінів їхньої заміни, тому штраф за це не передбачений.

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Однак є вимоги до технічного стану шин (п. 31.4.5 ПДР та ст. 121 КУпАП), зокрема:

  • мінімальна глибина протектора не повинна бути нижчою за встановлену норму;
  • на шинах не повинно бути значних пошкоджень, що впливають на безпеку руху.

Якщо протектор зношений більше допустимого рівня, водію загрожує штраф від 340 до 680 гривень.

Де водіям України паркуватися суворо заборонено
Де водіям України паркуватися суворо заборонено / Главред - інфографіка

Можливі зміни в законодавстві

У лютому 2024 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11029, який пропонує штраф 1 700 грн за використання несезонних шин. Повторне порушення може каратися штрафом до 8 500 грн або навіть позбавленням водійських прав на строк до пів року.

Наразі цей законопроєкт ще не ухвалено. В Європі подібні штрафи вже діють, особливо щодо шипованих зимових шин. В Україні їхнє запровадження – лише питання часу.

Водійські штрафи - новини за темою

Нагадаємо, в Україні діє близько 70 тисяч камер відеоспостереження, але водії навчилися "обходити" їх, сповільнюючи рух перед фіксацією. Законопроєкт №11029 передбачає запровадження вимірювання середньої швидкості між двома камерами. Якщо вона перевищить норму, система автоматично зафіксує порушення.

Також в Україні користуватися кондиціонером в авто можна на власний розсуд, а от у Великій Британії за його несправність водію може загрожувати штраф до 5 тисяч фунтів (близько 270 тис. грн).

Як повідомляв Главред, весняне загострення алергії може вплинути на безпеку водіння, а в деяких країнах це навіть загрожує штрафами. У Великій Британії водії, які чхають або чухаються за кермом, ризикують отримати штраф до 1000 фунтів стерлінгів (≈54 000 грн).

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Що за видання - "Автотема"?

"Автотема" — це українське інформаційне видання, яке спеціалізується на новинах, оглядах та порадах, пов'язаних із автомобільною тематикою. Воно охоплює широкий спектр тем, включаючи новинки автопрому, правила дорожнього руху, штрафи, технічні аспекти експлуатації автомобілів, а також аналітику ринку транспортних засобів. Видання активно висвітлює зміни в законодавстві, які стосуються водіїв, та надає корисні рекомендації для автовласників.

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