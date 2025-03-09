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РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині

Руслана Заклінська
9 березня 2025, 21:26
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Російські війська продовжують просуватися в Курській області, розповіли в DeepState.
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Росіяни захопили два населені пункти в Курській області / Колаж: Главред, фото: скрыншот карти DeepState, 21 окрема механізована бригада

Коротко:

  • Росіяни захопили Мартинівку та Малу Локню на Курщині
  • Російська армія вклинилася на 500-700 м у бік Сумської області
  • Дорога Юнаківка – Суджа перебуває під контролем ворога

Російські війська продовжують наступати у Курській області. Ворог захопив населені пункти Мартинівка та Мала Локня разом із прилеглими територіями. Про це повідомив проєкт DeepState.

"На жаль, сьогодні багато кадрів з Курщини, де противник продовжує просуватися. Коментувати щось просто немає бажання. Головне зараз - це життя тих, хто виконує задачі до останнього", - зазначили аналітики.

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Крім того, як розповів Суспільному український боєць, який воює у Курській області РФ, російська армія вклинилася на 500-700 метрів від державного кордону між селами Журавка та Басівка в Сумській області. За його словами, таке просування ворога було зафіксоване станом на вечір 8 березня.

"Дорога Юнаківка - Суджа (забезпечує постачання плацдарму ЗСУ у Курській області - ред.) під контролем ворога. Чи не кожні 5 хвилин пролітають російські FPV-дрони, які працюють на нових частотах. Наші артилерія, дрони зі скидами працюють на 20% від можливого. Немає змоги підвезти безпілотники, боєкомплект", - сказав військовий.

Також він зазначив, що вночі в небі постійно діють п'ять екіпажів російських БпЛА, які ведуть тактику "вільного полювання". Ворог використовує дрони з оптоволоконним керуванням, якими вже знищено три мости.

Ситуація в Курській області - останні новини

Як повідомляв Главред, ситуація на Курщині та кордоні з Сумщиною загострюється: російські війська активізували наступальні дії та намагаються проникнути на територію України невеликими групами. Росіяни закріплюються в Новенькому та просуваються до Басівки, що загрожує перекриттям шляхів постачання. У боях беруть участь військові КНДР.

Також Генштаб ЗСУ спростував інформацію про масований прорив російських військ на Сумщині – ситуація залишається під контролем. У районах Новенького та Журавки діють лише ДРГ противника, які поступово знищуються.

Крім цього, українські десантники знищили групу російських спецпризначенців, які намагалися просунутися по газопроводу в напрямку Суджі (Курська область). По ворогу завдали ракетних та артилерійських ударів, використано безпілотники. Втрати окупантів значні, повідомили в Генштабі.

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Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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