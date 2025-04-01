В Україні встановили нові правила виплат військовим: хто отримає 1 млн гривень

Дію експериментального проєкту "Контракт 18-24" розширили, заявив Тарас Мельничук.

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Мільйонні виплати військовим / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 10 окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс"

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Дію проєкту "Контракт 18-24" розширили на Нацгвардію та Держприкордонслужбу

Вони зможуть отримати мільйон гривень за службу

Генштаб ЗСУ, Нацгвардія та Держприкордонслужба самостійно затверджуватимуть перелік посад для військових віком 18-25 років

Військовослужбовці Національної гвардії та Державної прикордонної служби України віком до 24 років зможуть отримати мільйон гривень за службу. Раніше ці кошти надавали тільки військовослужбовцям Збройних сил України. Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram.

За його словами, відповідні зміни до урядової постанови було внесено 1 квітня. Цим рішенням розширили дію експериментального проєкту "Контракт 18-24", спрямованого на підвищення мотивації молоді до служби в армії.

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Якщо раніше виплату надавали лише контрактникам ЗСУ, то постановою її гарантували також військовослужбовцям Нацгвардії та Держприкордонслужби. Ця грошова винагорода є одноразовою і виплачується військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу, які:

були прийняті або призвані на службу під час воєнного стану (з 24 лютого 2022 року) і не досягли 25 років;

відслужили в бойових умовах не менше шести місяців (якщо цей строк менший, виплата здійснюється пропорційно часу служби, з розрахунку 1/6 від 1 млн грн за кожні 30 днів безпосередньої участі в бойових діях);

брали безпосередню участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях, у "сірій зоні" або на території держави-агресора.

Уряд також змінив підхід до визначення посад. Відтепер Генеральний штаб ЗСУ, Нацгвардія та Держприкордонслужба самостійно затверджуватимуть перелік штатних позицій для військовослужбовців віком 18-25 років, які підписують контракт.

Крім того, Кабмін спростив процес проходження медогляду, зокрема процедуру обстеження у психіатра.

Контракт для людей 18-24 років - новини за темою

Нагадаємо, в Україні планують залучити більше молоді до армії через однорічний контракт для осіб віком від 18 до 24 років. Контракт передбачає виплати до 2 млн грн на рік, компенсацію житла, медичне забезпечення, пільги на комунальні послуги, а також іпотеку 0% річних після служби.

Міністерство оборони України запустило 11 лютого проєкт "Контракт 18-24" для громадян віком 18-24 роки, які бажають приєднатися до Сил оборони на рік. Учасники отримають фінансову винагороду, бойову підготовку за стандартами НАТО, соціальні гарантії та можливість особистого розвитку.

Як повідомляв Главред, добровольці ЗСУ віком до 25 років, які вступили до війська до набуття чинності нових умов контракту, можуть отримати одноразову виплату в розмірі 1 млн гривень. Для цього необхідно звернутися до командирів і дізнатися алгоритм отримання цієї винагороди.

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Хто такий Тарас Мельничук? Тарас Мельничук - український державний службовець, правник, доктор філософії, постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України, керівник Секретаріату депутатської фракції Слуга народу у Верховній Раді України, пише Вікіпедія.

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