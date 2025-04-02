"Як підшофе": Кошмал після других пологів розповіла про проблеми зі здоров'ям

Анна Кошмал поділилася незвичайним симптомом.

https://glavred.net/starnews/kak-podshofe-koshmal-posle-vtoryh-rodov-rasskazala-o-problemah-so-zdorovem-10652381.html Посилання скопійоване

Анна Кошмал народила - акторка розповіла про здоров'я після других пологів / колаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Короткий зміст:

Анна Кошмал розповіла, що змінилося в її організмі після других пологів

Зірка зізналася, що з першими вона пережила те ж саме

Трохи менше місяця тому Анна Кошмал вдруге стала мамою. Незважаючи на те, що багато років акторка веде здоровий спосіб життя і ретельно стежить за своїм фізичним і духовним станом, її здоров'я під час вагітності все ж похитнулося.

Про це Кошмал розповіла у своєму блозі в Instagram. Вона поділилася, що вже два роки, як абсолютно відмовилася від алкоголю, але зараз деколи почувається, ніби в стані сп'яніння. Причина тому - "просівший" зір.

відео дня

"На останніх місяцях вагітності трохи упав зір. Минулого разу теж так було, згодом відновився. Знаєте, я вже два роки як повністю відмовилась від алкоголю і не планую повертатись до цього. Але я зрозуміла, що з моїм зором мені то і не треба, просто зняла окуляри - і вже один в один, як підшофе", - повідомила Анна Кошмал.

Анна Кошмал народила - акторка розповіла про здоров'я після других пологів / instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал народила другу дитину 11 березня 2025 року. Про свою вагітність вона повідомила ще у вересні 2024 року, і до останніх термінів приховувала стать майбутнього малюка. У акторки та її чоловіка Івана, якого вона приховує від шанувальників, народилася дівчинка на ім'я Софія. Також пара виховує старшого сина Михайла (2018 р.н.).

Анна Кошмал народила - акторка розповіла про здоров'я після других пологів / instagram.com/smorkovkina

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що вперше за 2.5 роки шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво покинув Україну. Зірка проєкту "МастерШеф" зізнався, де перебуває зараз.

Також "у стрій" після серйозної хвороби повернулася Ірина Білик. Українська співачка звернулася до шанувальників із важливим повідомленням про те, коли вона зможе знову виступати.

Читайте також:

Хто така Анна Кошмал? Анна Кошмал - українська акторка театру, кіно і озвучки. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" та ін.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред