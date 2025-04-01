Частина Херсону без світла: Україна передала США деталі удару РФ по енергетиці

Внаслідок удару РФ по енергетичній інфраструктурі Херсону частина міста залишилась без світла, Україна повідомила США деталі атаки, сказав президент.

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Україна передала США деталі удару РФ по енергетиці / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що сказав Зеленський:

Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі Херсону

Внаслідок обстрілу частина міста залишилась без світла

Україна передала США інформацію про деталі удару РФ

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткої реакції міжнародної спільноти на чергові російські атаки, спрямовані на енергетичну інфраструктуру. Він підкреслив, що Україна передала партнерам усю необхідну інформацію щодо цих порушень і наполягає на їхньому фіксуванні та відповідних заходах у відповідь. Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення у Telegram.

За його словами, міністр оборони України Рустем Умєров сьогодні доповів про контакти з партнерами, зокрема з представниками США.

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"Ми передали всю необхідну інформацію про російські порушення щодо енергетики: були удари, сьогодні знову був удар у Херсоні, застосування російського дрона по об’єкту енергетики, по обладнанню – абсолютно свідомо та цілеспрямовано – частина міста залишалась без електрики", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна наполягає на фіксації кожного такого порушення та відповідній реакції з боку партнерів.

Зеленський додав, що Саме з таких дрібних деталей складаються масштабні затримки Росією дипломатичного процесу, адже запропоноване США безумовне припинення ударів наразі не реалізоване виключно через позицію Росії.

Енергетичне перемир'я - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Київ має право не погоджуватися на запропоновані умови енергетичного перемир'я та навіть відмовитися від посередництва США. Однак у такому випадку слід бути готовим до різкої реакції Дональда Трампа. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Попри те, що США вважають досягнуті в Саудівській Аравії домовленості щодо припинення вогню на морі та в енергетичному секторі виконаними, насправді це не так. Україна готує офіційне звернення до Сполучених Штатів через порушення режиму тиші. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції після саміту "Коаліції охочих" у Парижі 27 березня.

Зеленський також зазначив, що оцінити дотримання Росією зобов’язань щодо заборони ударів по енергетичній інфраструктурі неможливо, доки технічні команди не визначать механізм моніторингу.

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Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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