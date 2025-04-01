"Бородавка неприємна": Сумська зізналася, куди зникла її фірмова родимка

Ольга Сумська розповіла, що не вважала цю деталь своєї зовнішності "ознакою чарівності".

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Ольга Сумська новини - куди поділася родимка акторки / колаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Коротко:

П'ять років тому зірка видалила родимку над губою

Лише зараз вона зізналася, чому

Українська акторка і Народна артистка України Ольга Сумська пробила собі дорогу на зоряний Олімп не тільки талантом і харизмою. Не останню роль в її успіху відіграє приваблива зовнішність.

Пікантності її образу багато років додавала грайлива родимка над губою - ця деталь зовнішності стала візитною карткою знаменитості. Однак п'ять років тому цей штрих "стерся" з обличчя Сумської.

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Раніше акторка не коментувала зникнення родимки. Лише нещодавно, у розмові з телеканалом Дім Ольга розповіла, що видалила її лазерним ножем - невус не завдавав шкоди здоров'ю, але почав розростатися і став для артистки справжньою косметичною проблемою.

Ольга Сумська новини - куди поділася родимка акторки / Скриншот YouTube

"Я почала хвилюватися, чому вона росте. І це вже не пікантна родимка, а бородавка неприємна. І вона навіть давала тінь. І я вирішила її видалити, тому що вона вже не була ознакою чарівності. Вона вже заважала", - поділилася Ольга Сумська. Нині на місці фірмової родимки на обличчі акторки залишився лише невеликий шрам, який вона за потреби без проблем приховує під макіяжем.

Ольга Сумська новини - куди поділася родимка акторки / instagram.com/olgasumska

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Хто така Ольга Сумська Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

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