Армія РФ накопичує сили на півдні: у ЗСУ назвали цілі окупантів

Постійно тривають бої біля населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки, Лобкове, Степове.

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Армія РФ накопичує сили на півдні / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Міноборони РФ

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Значно зросла активність російських військових

Кількість бойових зіткнень зросла втричі

На півдні України російські окупанти накопичують сили для проведення штурмових дій і захоплення нових плацдармів. Про це представник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин сказав в ефірі телемарафону.

Він також зазначив, що в зоні відповідальності цих підрозділів ЗСУ значно зросла активність російських військових.

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"Якщо в лютому середня кількість артилерійських обстрілів за добу була 260-300, то в березні вже - 350-370. Ударів дронами в лютому за добу було 380-400, у березні - 450, доходило і до півтисячі... Тобто, інтенсивність бойових дій на півдні зростає. Крім того, росіяни накопичують сили і засоби для проведення подібних штурмів", - сказав Волошин.

Він уточнив, що йдеться не про частину стратегічного наступу, а про штурми малими групами піхоти. Тобто, це дії тактичного рівня для поліпшення своїх позицій, заняття нових плацдармів.

Спікер додав, що кількість бойових зіткнень зросла втричі: за березень ворог провів на півдні 368 штурмів, у лютому - 118. Крім того, приблизно так само зросла кількість ударів дронами-камікадзе, значно побільшало обстрілів з артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Як зазначив військовий, постійно тривають бої біля населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки, Лобкове, Степове. Ворог там намагається захопити українські позиції, певні території саме біля цих населених пунктів.

"Також ворог продовжує вести штурмові дії малими групами піхоти, намагаючись отримати певний успіх... Тільки сьогодні ворог здійснив кілька авіаційних ударів, зокрема на Гуляйпільському напрямку", - розповів Волошин.

За його словами, на цьому ж напрямку окупанти 1 квітня здійснили чотири штурми і намагався просунутися в бік позицій ЗСУ. Як запевняє Волошин, жодної позиції Сили оборони не втратили, атаки успішно відбиті.

Обстріли України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 1 квітня вперше в 2025 році РФ не завдавала ударів по Україні ударними дронамі. Раніше країна-агресор застосовувала тактику масованих ударів БПЛА по житлових кварталах мирних міст України.

Раніше авіаексперт Богдан Долінце заявив, що російські окупанти значно збільшили виробництво ударних дронів. Противник має амбітну мету - запускати одночасно по території України близько 500 "Шахедів".

Напередодні колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов також попередив, що країна-агресор РФ замість ракетних ударів робить ставку на масовані атаки БПЛА по Україні.

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