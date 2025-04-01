Деяким водіям дозволили їздити смугою громадського транспорту - МВС

Водіям дозволили рух по смузі громадського транспорту задля зменшення заторів.

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Смуга для проїзду громадського транспорту відтепер доступна не лише для автобусів чи тролейбусів / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

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Мопедам і мотоциклам можна буде їздити смугою громадського транспорту

Зміни до ПДР мають сприяти зменшенню заторів

Сьогодні, 1 квітня, Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт постанови "Про внесення змін до Правил дорожнього руху щодо надання переваги в русі мопедам та мотоциклам".

Як повідомили у МВС України, відтепер водіям мопедів і мотоциклів дозволять проїзд на смугах для pyxy маршрутних транспортних засобів попутно загальному потоку транспортних засобів.

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Таке рішення ухвалили з декількох причин: щоб зменшити затори, підвищити рівень безпеки мопедистів та мотоциклістів на дорогах, а також гармонізація законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього pyxy із законодавством країн Європи.

Виключенням будуть мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски та триколісні транспортні засоби - для них проїзд смугою громадського транспорту буде заборонений.

ПДР в Україні - останні новини

Нещодавно Главред повідомляв, що в Україні почали активно встановлювати новий дорожній знак, відомий у народі як "крапка в трикутнику". Його офіційна назва – "Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод", і в Правилах дорожнього руху він має код 1.41.

Раніше стало відомо, що водіїв, які системно проїжджають на жовтий сигнал світлофора, будуть позбавляти прав. Про це йдеться у законопроєкті №12172, що готується до обговорення у Верховній Раді.

Нагадаємо, в Україні можуть оштрафувати водіїв за неправильне використання аварійної сигналізації, зокрема за її ввімкнення у невідповідних випадках, таких як подяка іншим учасникам руху.

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Що таке Міністерство внутрішніх справ України? Міністерство внутрішніх справ України (МВС України) — центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, пише Вікіпедія. МВС України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, ведення боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, охорони та оборони особливо важливих державних об'єктів.

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