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Бійня в Дагестані: у кількох містах спалахнули бої, багато загиблих і поранених

Олексій Тесля
23 червня 2024, 23:32
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У деякі міста Дагестану ввели військову техніку, почалися масштабні бойові дії.
Дагестан
У Дагестані спалахнули вуличні бої / Колаж: Главред, Фото: скріншот

У російському Дагестані спалахнули бойові дії просто на вулицях міст у неділю, 23 червня. У результаті є вбиті та поранені. Центральна частина Дербента знеструмлена, у місті тривають бої між силовиками та озброєними людьми, які влаштували напади.

За даними росЗМІ, нападники атакували синагогу і православну церкву. Унаслідок цього було вбито православного священика.

Після цього в місто ввели військову техніку, почалися масштабні бойові дії. Силовики штурмували житловий будинок, у якому забарикадувалися двоє бойовиків.

відео дня

Також напад стався в столиці Дагестану - Махачкалі. Повідомлялося, що між силовиками та озброєними людьми тривали бої біля однієї з церков.

Пізніше росЗМІ писали про те, що внаслідок нападу на Дербет і Махачкалу загинули десятеро людей, із них восьмеро - правоохоронці, ще 34 людини постраждали.

Дивіться відео - у Дагестані бої на вулицях міст:

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Що відомо про учасників нападу

Уточнюється, що серед убитих у Дагестані були сини глави Сергокалинського району Магомеда Омарова, ще один - його племінник.

Омарова затримали, і він подав заяву про відставку. Загалом у нього вісім синів.

У його будинку проходять обшуки, Омарова допитували співробітники ФСБ.

Крім того, в селі Сергокала сталася стрілянина. За попередніми даними, невідомі обстріляли машину з поліцейськими, один поранений. Уточнюється, що в автомобілі були поліцейські, які приїхали за Омаровим.

Дивіться відео - бійня в Дагестані:

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Теракти в Росії - новини за темою

Нагадаємо, раніше стався кривавий теракт під Москвою. Невідомі люди в камуфляжі зайшли зі зброєю і відкрили стрілянину з автоматів. За попередніми даними РФ, унаслідок цього загинули 139 осіб, ще понад сотня людей постраждали.

Після цього ФСБ затримала винуватців теракту в Москві і видала заяву про причетність України. Про можливість терактів у РФ на початку березня попереджало посольство США в РФ і рекомендувало своїм громадянам уникати місць масового скупчення людей.

У Центрі протидії дезінформації РНБО заявили, що теракт у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у підмосковному Красногорську може бути операцією російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації в РФ.

Теракт у Крокус Сіті Холі

23 березня 2024 року в підмосковному концерт-холі "Крокус" (Красногорськ) перед концертом рок-гурту Пікнік стався теракт: група озброєних злочинців відкрила вогонь по відвідувачах, а потім підпалила будівлю. Від куль і вогню загинуло понад 130 осіб, понад 200 потрапили в лікарні з ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Влада країни-окупанта використовує теракт з метою пропаганди, і шукає в події "український слід". Україна свою причетність рішуче заперечує.

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