Оточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел

Ситуація на Курському напрямку ще не катастрофічна.

https://glavred.net/front/okruzhenie-voysk-i-vyhod-vsu-iz-kurskoy-oblasti-pervye-dannye-istochnikov-10645598.html Посилання скопійоване

Бої в Курській області / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, deepstatemap.live

Ключові тези:

Ситуація у Курській області складна

ЗСУ наразі не планують відходити

Ширина українського плацдарму наразі скоротилась до 11 кілометрів

Ситуація у Курській області за останні дні ускладнилась. Однак українське командування наразі не планує звідти виводити війська. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

За інформацією джерел видання, зараз вживаються заходи для стабілізації ситуації та плануються контрдії.

відео дня

"Зараз план агресора полягає у тому, щоби перерізати дорогу Суджа - Суми і тим самим - створити оперативне оточення наших військ", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що ширина українського плацдарму в Курській області наразі скоротилась до 11 кілометрів. Ведення оборони та бойових дій там ускладнює лісова місцевість та масове застосування ворогом дронів на оптоволокні.

Водночас, джерела видання додають, що ситуація ще не катастрофічна і оточення українських військ там наразі немає.

Ситуація в Курській області - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в The Telegraph повідомляли про загрозу оточення 10-тисячного угруповання українських військ у Курській області - після наступу росіян під Суджею.

Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що російські війська накопичуються в селі Новеньке в Сумській області поруч із курським плацдармом ЗСУ. Наразі на кордоні областей і в районі села склалася критична і складна ситуація.

Водночас, у партизанському русі "Атеш" заявили, що військовослужбовці 810-ї бригади морської піхоти РФ масово уникають відправлення у Курську область, де російські окупаційні війська зазнають величезних втрат.

Читайте також:

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. На певному етапі операції Сили оборони України контролювали понад 82 населених пункти. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред