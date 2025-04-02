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Міноборони розробило альтернативу демобілізації: у Раді розкрили деталі

Віталій Кірсанов
2 квітня 2025, 01:48
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Після 90 днів участі в бойових діях людина має право на відпочинок, упевнений Веніславський.
Міноборони розробило альтернативу демобілізації
Міноборони розробило альтернативу демобілізації / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Ви дізнаєтеся:

  • У чому полягає суть альтернативи демобілізації
  • Коли можуть ухвалити відповідний законопроєкт

Міністерство оборони України розробило новий механізм ротації, який може стати альтернативою закону про демобілізацію. Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Розроблено механізм ротації: після 90 днів участі безпосередньо в бойових діях людина має право на відпочинок, знову ж таки, протягом кількох місяців. Це альтернатива звільненню зі служби або встановленню чітких термінів служби", - розповів Веніславський.

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За його словами, міністр оборони України Рустем Умеров заявив про те, що подібні рекомендації вже розроблено.

"Оскільки врегулювати особливості бойових дій на рівні закону не можна, механізм зможуть реалізувати за допомогою директиви, рішення Ставки або наказу головнокомандувача", - додав Веніславський.

Щодо законопроєкту демобілізації, то Веніславський зазначив, що його ухвалення найближчими тижнями є "дуже оптимістичним сценарієм", оскільки це призведе до одномоментного звільнення великої кількості солдатів, що призведе до негативних наслідків на полі бою.

Відомо, що торік Верховна Рада розглядала законопроєкт про мобілізацію, який, зокрема, передбачав чіткі терміни служби для військових. Але норму про демобілізацію з документа прибрали. Після цього в Міноборони запевнили, що буде розроблено окремий законопроєкт про демобілізацію.

Мобілізація в Україні - що відомо

Раніше Федір Веніславський сказав, за яких умов в Україні можуть зупинити або змінити темпи мобілізації.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що тимчасове припинення вогню не передбачає скасування мобілізації або воєнного стану. Протягом цього часу РФ може продовжити накопичення сил, планувати операції і продовжувати розхитувати Україну зсередини.

Командир 1-ї роти 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади на псевдо Мося заявив, що замість того, щоб знижувати мобілізаційний вік, варто було б зосередити зусилля на ефективній підготовці бійців, їхній грамотній мотивації, а також на комплексних реформах у мобілізаційній системі.

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Хто такий Федір Веніславський?

Федір Володимирович Веніславський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) - викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія.

Представник Президента України Володимира Зеленського в Конституційному Суді України (3 червня 2019 - 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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