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Пенсіонери отримають надбавку у 2025 році: кому та на скільки підвищать виплати

Руслана Заклінська
1 квітня 2025, 21:24
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З 1 квітня в Україні розпочалась індексація пенсій для працюючих пенсіонерів, також підвищення пенсій торкнеться тих, хто досяг певного віку.
Пенсіонери отримають надбавку у 2025 році: кому та на скільки підвищать виплати
Надбавки та перерахунок пенсій з 1 квітня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • З 1 квітня в Україні проіндексують пенсійї для працюючих пенсіонерів
  • Пенсії зростуть для 629 тис. працюючих пенсіонерів
  • Пенсіонери, які не працюють і мають необхідний страховий стаж, можуть отримати надбавки

З 1 квітня в Україні проводиться індексація пенсій для працюючих пенсіонерів. Водночас частина пенсіонерів у 2025 році може розраховувати на надбавку до виплат. Про це пише видання На пенсії.

Згідно з даними Міністерства соціальної політики, пенсії зростуть для 629 тис. працюючих пенсіонерів. Доплати за попередні місяці (квітень-травень) вони отримають у червні. Пенсії можуть збільшитися на суму від 333 грн до 562 грн, залежно від розміру виплат і стажу.

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Надбавки до пенсії за віком

Надбавки нараховуються пенсіонерам, які не працюють і мають необхідний страховий стаж. Розмір доплати відповідно до віку:

  • Пенсіонери 65+ (стаж 35 років у чоловіків, 30 років у жінок) отримають доплату до 3 758 грн, якщо їхня пенсія менша за цю суму.
  • Особи 80+ (стаж 25/20 років) матимуть аналогічну доплату до 3 758 грн, якщо пенсія не досягає цієї суми.
  • Особи 70-80 років (стаж 35/30 років) отримають доплату до 3 613 грн, якщо не підпадають під умови для 65+.
  • Особи до 70 років (стаж 35/30 років або люди з інвалідністю I групи) матимуть доплату до 3 323 грн.
  • Інші непрацюючі пенсіонери отримають доплату до 3 038 грн, якщо пенсія не досягає цієї суми.

Якщо у пенсіонера страховий стаж менший за 35/30 років, доплата розраховується пропорційно. Особи 75-80 років із мінімальним стажем 25/20 років отримають не менше 3 613 грн пенсії.

Надбавка для пенсіонерів від 70 років

Пенсіонери старші за 70 років також можуть отримати компенсаційні виплати, якщо їхня пенсія не перевищує 10 340,35 грн. Розмір надбавки:

  • 70-74 роки – доплата 300 грн,
  • 75-79 років – доплата 456 грн,
  • 80+ років – доплата 570 грн.

Ці виплати нараховуються автоматично. Отже, пенсіонерам нема необхідності звертатися до Пенсійного фонду.

Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Виплата пенсій в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, з 1 квітня 2025 року Пенсійний фонд України розпочне автоматичний перерахунок пенсій для тих, хто після попереднього перерахунку продовжував працювати і набув 24 місяці страхового стажу станом на 1 березня. Також пенсії перерахують для тих, хто відпрацював менше ніж 24 місяці, але пройшло два роки після призначення або попереднього перерахунку.

Найменша пенсія в Україні — соціальна, її можуть отримати люди без достатнього стажу роботи або ті, хто не працював. Її розмір дорівнює мінімальному прожитковому мінімуму, який у 2025 році становить 2 361 грн. Ця пенсія доступна з 65 років.

Крім цього, українським пенсіонерам і студентам, які є внутрішньо переміщеними особами, планують підвищити виплати на 20%. Це передбачено законопроєктом №12300, який розширює право на доплати для ВПО, що проживають у гірських регіонах.

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