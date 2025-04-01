Пенсіонери отримають надбавку у 2025 році: кому та на скільки підвищать виплати

З 1 квітня в Україні розпочалась індексація пенсій для працюючих пенсіонерів, також підвищення пенсій торкнеться тих, хто досяг певного віку.

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Надбавки та перерахунок пенсій з 1 квітня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

З 1 квітня в Україні проіндексують пенсійї для працюючих пенсіонерів

Пенсії зростуть для 629 тис. працюючих пенсіонерів

Пенсіонери, які не працюють і мають необхідний страховий стаж, можуть отримати надбавки

З 1 квітня в Україні проводиться індексація пенсій для працюючих пенсіонерів. Водночас частина пенсіонерів у 2025 році може розраховувати на надбавку до виплат. Про це пише видання На пенсії.

Згідно з даними Міністерства соціальної політики, пенсії зростуть для 629 тис. працюючих пенсіонерів. Доплати за попередні місяці (квітень-травень) вони отримають у червні. Пенсії можуть збільшитися на суму від 333 грн до 562 грн, залежно від розміру виплат і стажу.

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Надбавки до пенсії за віком

Надбавки нараховуються пенсіонерам, які не працюють і мають необхідний страховий стаж. Розмір доплати відповідно до віку:

Пенсіонери 65+ (стаж 35 років у чоловіків, 30 років у жінок) отримають доплату до 3 758 грн, якщо їхня пенсія менша за цю суму.

Особи 80+ (стаж 25/20 років) матимуть аналогічну доплату до 3 758 грн, якщо пенсія не досягає цієї суми.

Особи 70-80 років (стаж 35/30 років) отримають доплату до 3 613 грн, якщо не підпадають під умови для 65+.

Особи до 70 років (стаж 35/30 років або люди з інвалідністю I групи) матимуть доплату до 3 323 грн.

Інші непрацюючі пенсіонери отримають доплату до 3 038 грн, якщо пенсія не досягає цієї суми.

Якщо у пенсіонера страховий стаж менший за 35/30 років, доплата розраховується пропорційно. Особи 75-80 років із мінімальним стажем 25/20 років отримають не менше 3 613 грн пенсії.

Надбавка для пенсіонерів від 70 років

Пенсіонери старші за 70 років також можуть отримати компенсаційні виплати, якщо їхня пенсія не перевищує 10 340,35 грн. Розмір надбавки:

70-74 роки – доплата 300 грн,

75-79 років – доплата 456 грн,

80+ років – доплата 570 грн.

Ці виплати нараховуються автоматично. Отже, пенсіонерам нема необхідності звертатися до Пенсійного фонду.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Виплата пенсій в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, з 1 квітня 2025 року Пенсійний фонд України розпочне автоматичний перерахунок пенсій для тих, хто після попереднього перерахунку продовжував працювати і набув 24 місяці страхового стажу станом на 1 березня. Також пенсії перерахують для тих, хто відпрацював менше ніж 24 місяці, але пройшло два роки після призначення або попереднього перерахунку.

Найменша пенсія в Україні — соціальна, її можуть отримати люди без достатнього стажу роботи або ті, хто не працював. Її розмір дорівнює мінімальному прожитковому мінімуму, який у 2025 році становить 2 361 грн. Ця пенсія доступна з 65 років.

Крім цього, українським пенсіонерам і студентам, які є внутрішньо переміщеними особами, планують підвищити виплати на 20%. Це передбачено законопроєктом №12300, який розширює право на доплати для ВПО, що проживають у гірських регіонах.

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