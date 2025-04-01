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"Ми її чекали": російські спецслужби зробили заяву про Пугачову

Олена Кюпелі
1 квітня 2025, 16:57оновлено 1 квітня, 17:53
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Тепер співачці точно не варто приїжджати в терористичну РФ, адже тепер її можуть звинуватити в замаху на вбивство.
Алла Пугачова
Алла Пугачова навряд чи приїде в Росію/ колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/alla_orfey

Коротко:

  • У чому звинувачують Пугачову
  • Що їй загрожує

У терористичній Росії планували затримати російську співачку Алла Пугачову, яка не підтримала напад Росії на Україну. Її хотіли "спіймати" під час похорону путініста та українофоба Бедроса Кіркорова.

За даними пропагандистського ресурсу NEWS.ru, глава Федерального проєкту з безпеки і боротьби з корупцією Віталій Бородін повідомив, що Пугачову чекали, щоб поставити запитання про її можливу участь у замаху на життя глави ФПБК.

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"Ми чекали, що вона приїде. Були б підстави її прямо з аеропорту доставити до слідчого, ми зверталися до Слідчого комітету з цього приводу. І ми допускаємо таку думку, що у зв'язку з цим вона і не приїхала, побоялася", - повідомив Бородін.

Чиновник каже, що Пугачова не приїхала в терористичну Росію, оскільки побоялася. Він також вважає її відсутність "підозрілою". "Якби народна артистка СРСР не була замішана в кримінальній історії, то вона приїхала б і дала свідчення. Однак її відсутність має підозрілий вигляд, особливо на тлі інформації про те, що Примадонна живе на гроші олігархів Леоніда Невзліна (внесений Мін'юстом РФ до списку іноагентів) і Михайла Ходорковського (внесений Мін'юстом РФ до списку іноагентів)", - говорить він.

Слідчий комітет РФ в особі самого Бородіна підозрює Пугачову в тому, що вона може бути замовником вбивства глави ФПБК Бородіна. Сам Бородін подав відповідну заяву в СК із зазначенням усіх відомих йому фактів у справі. Днями невідомі прокололи всі чотири шини автомобіля голови ФПБК. Також, за його словами, дружина Бородіна отримувала повідомлення з погрозами.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, Максим Галкін порадував шанувальників свіжимфото Алли Пугачової. На фото Пугачова позує в кріслі на тлі басейну і пальм у костюмі жовтого кольору. Також співачка доповнила образ беретом і сонцезахисними окулярами.

А також нещодавно Алла Пугачова вирушила в ресторан, але там потрапила в неприємну ситуацію. Як заявив ізраїльський політик Яків Кедмі, Примадонну не прийняли в ресторані через те, що не було вільного столика і вона вступила в перепалку з офіціанткою.

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