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Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на Курщині

Маріна Фурман
10 березня 2025, 09:37
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Російські окупанти просунулися на південь від Суджі.
ВСУ, армия РФ
Росіяни активно застосовують FPV-дрони / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Коротко:

  • За підтримки північнокорейських солдат росіяни просунулись в Суджі
  • Війська КНДР "діють більш злагоджено", ніж раніше

Ситуація на Курському напрямку залишається напруженою, російські війська продовжують наступати. На цій ділянці фронту ворогові активно допомагають солдати КНДР. Таку інформацію надали аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті йдеться, що росіяни просунулися на південь від Суджі завдяки підтримці з боку північнокорейських військ і масованому використанню дронів-FPV з волоконно-оптичними кабелями.

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Крім того, ворог просунувся в промислову зону на північному сході Суджі.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 8 березня, вказують на те, що російські війська захопили Нову Сорочину (на північний захід від Суджі), Малу Локню (на південь від Нової Сорочини) і Лебедівку (на південь від Малої Локні), а також поля між цими населеними пунктами. Російські війська нещодавно просунулися через міжнародний кордон Курської області, що перетинає Сумську область, і просунулися на південь від міста Суджа. Геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська нещодавно захопили Новеньке", - зазначили аналітики.

У ISW з посиланням на коментар українського військового написали, що війська двох батальйонів північнокорейських сил, які діють поблизу Суджі, видаються краще підготовленими та "діють більш злагоджено".

Суджа - що відомо про місто
Суджа - що відомо про місто? / Інфографіка: Главред

Ситуація на Курському напрямку - останні новини

Аналітики проєкту DeepState повідомили, що російські війська продовжують наступати у Курській області. Ворог захопив населені пункти Мартинівка та Мала Локня разом із прилеглими територіями.

Главред з посиланням на військового писав, що станом на вечір 8 березня зафіксовано просування російських військ у районі КПП "Суджа". Крім того, вночі над місцевістю активно діють близько п’яти екіпажів російських БпЛА, які здійснюють так зване "вільне полювання". Тим часом ударами дронів на оптоволокні вже знищено три мости.

Журналісти CNN повідомили, що українська армія вже втратила близько половини території в Курській області, яку спочатку змогла взяти під свій контроль у серпні 2024 року. Таким чином незабаром Київ може втратити свій головний козир на майбутніх мирних переговорах.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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