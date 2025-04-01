Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Угода про надра не повинна суперечити вступу України до ЄС - Зеленський

Віталій Кірсанов
1 квітня 2025, 22:58
54
Над новим проєктом угоди працюють українська та американська сторони.
Зеленський провів брифінг з Анналеною Бербок
Зеленський провів брифінг з Анналеною Бербок / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Офіс Президента України"

Що сказав Зеленський:

  • Над новою угодою працюють юристи
  • В угоді про корисні копалини питання про членство в НАТО немає

У проєкті нової розширеної угоди України зі США про корисні копалини немає жодних згадок про НАТО, але ця угода не має суперечити майбутньому вступу України до Євросоюзу. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Києві.

Зеленський повідомив, що над новим проєктом цієї угоди зараз працюють українська та американська сторони.

відео дня

"Точніше сказати, що зараз більше працюють юристи. Перш за все, деталі про юристів - говорити можна з командою наших міністерств, тому що це відповідні юридичні компанії. Є до них запит. Є кілька дуже сильних компаній. Яка з цих юридичних компаній буде працювати - буде ухвалено рішення найближчими днями", - повідомив Зеленський.

При цьому, як наголосив президент, в угоді про корисні копалини питання про членство в НАТО немає, і такого не було.

Водночас, за його словами, Україна пов'язує з цією угодою питання щодо Європейського Союзу.

"Безумовно, коли ми говоримо про цю угоду, вона не може йти всупереч нашому навіть не намаганню і не просто бажанню, а нашому майбутньому вступу до Європейського Союзу. І тому, це дуже важливо, що це не може бути окремим документом, нічого не повинно суперечити", - наголосив Зеленський.

Як сказав президент, він зараз не бачить необхідності обговорювати про якісь ризики, поки не дадуть свою резолюцію юристи.

"І саме в такому форматі, в такій стадії цього документа ми перебуваємо", - додав Зеленський.

Угода про надра не повинна суперечити вступу України до ЄС - Зеленський
Інфографіка: Главред

Що відомо про угоду про надра України:

Раніше Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський нібито хоче відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів. Зокрема, Трамп пригрозив, що в разі виходу у Зеленського будуть "великі проблеми".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США в угоді про корисні копалини вимагають повернення всієї допомоги. В Україні вже опрацьовують робочу версію і формують свою відповідну позицію.

Як повідомляв Главред, видання The Washington Post писало, що немає жодних шансів на те, щоб Україна підписала новий проєкт угоди про корисні копалини в тому варіанті, в якому його представили Сполучені Штати Америки.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Володимир Зеленський ресурси Дональд Трамп металл новини України новини України та світу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Шлях вперед": ЗМІ розкрили деталі майбутніх агресивних санкцій Трампа проти РФ

"Шлях вперед": ЗМІ розкрили деталі майбутніх агресивних санкцій Трампа проти РФ

22:36Війна
Умова Трампа для РФ та порушення перемир'я: головні новини України (дайджест)

Умова Трампа для РФ та порушення перемир'я: головні новини України (дайджест)

22:10Війна
Частина Херсону без світла: Україна передала США деталі удару РФ по енергетиці

Частина Херсону без світла: Україна передала США деталі удару РФ по енергетиці

21:54Війна
Реклама

Популярне

Більше
Чим відрізняються 2 дідусі: треба мати "зір орла", щоб помітити відповідь за 31 секунду

Чим відрізняються 2 дідусі: треба мати "зір орла", щоб помітити відповідь за 31 секунду

"Зовсім віджило себе": співачку Камалію засудили за її вибір

"Зовсім віджило себе": співачку Камалію засудили за її вибір

Кому показувати військово-облікові документи більше не потрібно: що змінилось з 1 квітня

Кому показувати військово-облікові документи більше не потрібно: що змінилось з 1 квітня

"Стрибнула з вікна й побігла": 17-річна донька Євгена Кошового тікала з дому

"Стрибнула з вікна й побігла": 17-річна донька Євгена Кошового тікала з дому

Китайський гороскоп на завтра 2 квітня: Мавпам - проблеми, Зміям - сварки

Китайський гороскоп на завтра 2 квітня: Мавпам - проблеми, Зміям - сварки

Останні новини

00:08

Ліміти на карткові перекази: у Нацбанку зробили нову заяву

00:04

Що буде з цінами на бензин в квітні: водіям дали прогноз

01 квітня, вівторок
23:43

Нагієв зробив шокуюче зізнання про позашлюбного сина

23:21

Популярний американський актор загубив штани під час шоу

23:00

Непристебнутий ремінь в авто - що загрожує водіям та пасажирам у 2025 році

Російський наступ у квітні-травні: Жданов – про те, як Путін водить Трампа за нісРосійський наступ у квітні-травні: Жданов – про те, як Путін водить Трампа за ніс
22:58

Угода про надра не повинна суперечити вступу України до ЄС - Зеленський

22:45

"Бородавка неприємна": Сумська зізналася, куди зникла її фірмова родимка

22:36

"Шлях вперед": ЗМІ розкрили деталі майбутніх агресивних санкцій Трампа проти РФ

22:31

Не впізнати: путініст Філіп Кіркоров спантеличив своїм виглядом після смерті батька

Реклама
22:10

Умова Трампа для РФ та порушення перемир'я: головні новини України (дайджест)

21:54

Частина Херсону без світла: Україна передала США деталі удару РФ по енергетиці

21:52

"Ми підійшли до моменту": Зеленський очікує, що Трамп посилить санкції проти РФ

21:42

"Намагалася зберегти": мовчунка Стоцька приголомшила схожою на Кіркорова донькою

21:33

"Я боюся": Кошовий розповів, як скинув вісім кілограмів

21:25

"Відлуння складних часів": Наталія Могилевська показала обличчя без макіяжу

21:24

Пенсіонери отримають надбавку у 2025 році: кому та на скільки підвищать виплати

21:23

Армія РФ накопичує сили на півдні: у ЗСУ назвали цілі окупантів

21:22

Гороскоп на квітень для всіх знаків зодіаку: у житті починається нова ера

21:14

Як виглядати молодше в 50+ років: стиліст розповів, як не перетворитись на "бабусю"

20:38

Кремль відкинув пропозиції Трампа щодо завершення війни проти України

Реклама
20:19

В Україні встановили нові правила виплат військовим: хто отримає 1 млн гривень

19:53

ГУР уразили два судна росіян в Криму: з'явились деталі зухвалої операціїВідео

19:49

Чому 2 квітня не можна ображатися і сумувати: церковне свято, прикмети

19:38

0 градусів, зливи та штормовий вітер: коли в Україні посилиться похолодання

19:15

Як доглядати за сивим волоссям: зачіски для жінок старше 40 років

19:10

Березень у цифрах: втрати росіян на фронтіПогляд

19:04

"Скотились": ПриватБанк блокує платежі та "з'їдає" кошти клієнтів

18:59

Татусеві помічниці: Сергій Притула показав рідкісне фото красунь-дочок

18:57

Україна стане членом Євросоюзу відразу після закінчення війни - ШмигальФото

18:44

Що потрібно Україні для вступу в ЄС: в Раді назвали секрет успіху ПольщіФото

18:30

Тарифи, пенсія, виплати, ціни: чого очікувати українцям з 1 квітня

18:29

Потрібен всього один предмет і це не вантуз: чим очистити злив всього за хвилину

18:28

Чим відрізняються 2 сім’ї: лише справжні "Шерлоки Холмси" вгадають за 27 секунд

18:01

Проведення виборів в Україні влітку 2025 року: в Раді зробили заявуФото

18:00

Переговори закінчились: Євросоюз готує трибунал для Путіна

17:44

Штраф за зимові шини - скільки і у якому випадку доведеться заплатити

17:33

Деяким водіям дозволили їздити смугою громадського транспорту - МВС

17:28

Трамп пригрозив Україна "серйозними проблемами": у Зеленського відповіли

17:00

Що зробить Трамп, якщо Україна відмовиться від угоди щодо копалини - Іноземцев

16:57

"Ми її чекали": російські спецслужби зробили заяву про Пугачову

Реклама
16:55

РФ може готувати масовану атаку на Україну: Ступак попередив про небезпеку

16:37

Долар пішов у круте піке: скільки коштуватиме валюта 2 квітня

16:29

5 знаків зодіаку, які не вміють обманювати

16:15

Кому показувати військово-облікові документи більше не потрібно: що змінилось з 1 квітня

16:03

Ворог готується форсувати Дніпро: Братчук розповів, як змінилася ситуація

15:57

ЗСУ змогли відбити позиції на ключовому для Путіна напрямку - деталі

15:43

Качани не зав'яжуться: що не можна садити поруч із капустою

15:17

Усе може закінчитися бідою: що не можна робити 2 квітня, прикмети

15:09

США можуть купувати газ в Росії і перепродавати Європі - Іноземцев

15:01

Молодий російський актор зібрався воювати проти України

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти