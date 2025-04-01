Угода про надра не повинна суперечити вступу України до ЄС - Зеленський

Над новим проєктом угоди працюють українська та американська сторони.

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Зеленський провів брифінг з Анналеною Бербок / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Офіс Президента України"

Що сказав Зеленський:

Над новою угодою працюють юристи

В угоді про корисні копалини питання про членство в НАТО немає

У проєкті нової розширеної угоди України зі США про корисні копалини немає жодних згадок про НАТО, але ця угода не має суперечити майбутньому вступу України до Євросоюзу. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Києві.

Зеленський повідомив, що над новим проєктом цієї угоди зараз працюють українська та американська сторони.

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"Точніше сказати, що зараз більше працюють юристи. Перш за все, деталі про юристів - говорити можна з командою наших міністерств, тому що це відповідні юридичні компанії. Є до них запит. Є кілька дуже сильних компаній. Яка з цих юридичних компаній буде працювати - буде ухвалено рішення найближчими днями", - повідомив Зеленський.

При цьому, як наголосив президент, в угоді про корисні копалини питання про членство в НАТО немає, і такого не було.

Водночас, за його словами, Україна пов'язує з цією угодою питання щодо Європейського Союзу.

"Безумовно, коли ми говоримо про цю угоду, вона не може йти всупереч нашому навіть не намаганню і не просто бажанню, а нашому майбутньому вступу до Європейського Союзу. І тому, це дуже важливо, що це не може бути окремим документом, нічого не повинно суперечити", - наголосив Зеленський.

Як сказав президент, він зараз не бачить необхідності обговорювати про якісь ризики, поки не дадуть свою резолюцію юристи.

"І саме в такому форматі, в такій стадії цього документа ми перебуваємо", - додав Зеленський.

Інфографіка: Главред

Що відомо про угоду про надра України:

Раніше Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський нібито хоче відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів. Зокрема, Трамп пригрозив, що в разі виходу у Зеленського будуть "великі проблеми".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США в угоді про корисні копалини вимагають повернення всієї допомоги. В Україні вже опрацьовують робочу версію і формують свою відповідну позицію.

Як повідомляв Главред, видання The Washington Post писало, що немає жодних шансів на те, щоб Україна підписала новий проєкт угоди про корисні копалини в тому варіанті, в якому його представили Сполучені Штати Америки.

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