Непристебнутий ремінь в авто - що загрожує водіям та пасажирам у 2025 році

Водій може отримати серйозне покарання за непристебнутий ремінь.

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Який штраф за непристебнутий ремінь в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Чи несе водій відповідальність за непристебнутість пасажирів

Яке покарання передбачене для водія за їзду з непристебнутим ременем

Ігнорування використання ременів безпеки підвищує ризик отримання серйозних травм або навіть загибелі в разі дорожньо-транспортної пригоди. Використання ременя безпеки є обов'язковим не лише для водія, а й для всіх пасажирів автомобіля.

У разі ДТП, якщо пасажири не були пристебнуті, і отримали травми середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження, водій може понести серйозні юридичні наслідки. Йому може загрожувати великий штраф, виправні роботи або навіть обмеження волі. Тому водій несе відповідальність не лише за своє пристібання, але й має слідкувати за тим, щоб усі пасажири були пристебнуті.

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У 2025 році за непристебнутий ремінь передбачено штраф відповідно до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф складає 510 грн, що відповідає тридцяти неоподатковуваним мінімумам доходів громадян.

Цей штраф накладається на водія та кожного непристебнутого пасажира окремо, що може значно збільшити загальну суму штрафу залежно від кількості порушників у транспортному засобі.

Якщо ДТП сталася через непристебнуті ремені безпеки, водій може бути оштрафований на суму від 2 400 грн до 8 500 грн. Важливо відзначити, що штраф за непристебнутий ремінь сплачує водій, оскільки він зобов'язаний контролювати дотримання цього правила всіма пасажирами.

Якщо водій пристебнутий, а пасажир — ні, штраф буде виписаний обом. Виключення становлять водії та пасажири з інвалідністю, а також оперативні та спеціальні транспортні засоби.

Де водіям України паркуватися суворо заборонено / Главред - інфографіка

Штрафи в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, в Україні наразі немає штрафів за використання зимових шин влітку, оскільки законодавство не містить заборони на експлуатацію шин не по сезону. Однак існують вимоги до технічного стану шин, зокрема мінімальна глибина протектора та відсутність значних пошкоджень. За порушення цих норм водієві може бути виписаний штраф від 340 до 680 грн.

Також наразі по всій країні працює близько 70 тисяч камер відеоспостереження, але водії все частіше знаходять способи їх обманути, сповільнюючи рух перед камерами. Законопроєкт №11029 пропонує впровадження системи вимірювання середньої швидкості між двома камерами. Якщо вона перевищує дозволену норму, система автоматично зафіксує порушення.

Крім цього, в Україні водії можуть використовувати кондиціонер в авто на свій розсуд, тоді як у Великій Британії несправний кондиціонер може призвести до штрафу до 5 тисяч фунтів (приблизно 270 тисяч грн).

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