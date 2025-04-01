Нагієв зробив шокуюче зізнання про позашлюбного сина

Нагієв - ще та темна конячка. Його особисте життя - таємниця покрита мороком.

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Дмитро Нагієв має ще одну дитину / instagram.com/nagiev.universal

Коротко:

Скільки років синові Нагієва

Що відомо про його матір

Російський актор і ведучий Дмитро Нагієв, який довгий час плутав українців і росіян своїми незрозумілими заявами про війну, вперше підтвердив наявність другого сина, про якого він ніколи раніше не говорив.

Як пише російський пропагандистський ресурс Стархіт, усі знають про те, що у Нагієва є син Кирило. Однак тепер він розповів про зовсім іншу дитину.

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Дмитро Нагієв зробив несподіване зізнання / Фото Instagram/nagiev.universal

"Я весь час сперечаюся із сином, і ви перша, кому я це кажу, - зі своїм сином Марком. Так, уперше звучить це ім'я. Йому 16 років. Я з ним сперечаюся. Він дивиться тільки дуже гарне, дуже глибоке кіно. Ось прямо йде по шедеврах. І мені каже: "Дивись теж", - здивував Нагієв новими фактами.

Дмитро Нагієв зробив несподіване зізнання / Фото Instagram/nagiev.universal

За інформацією пропагандистів, Марк народився в 2010-2011 роках, якраз тоді, коли у Нагієва стався новий виток популярності: шоу "Голос", серіал "Фізрук", "Кухня". Потім він занурився в продюсерські проекти і став ще активніше з'являтися на телебаченні.

Дмитро Нагієв зробив несподіване зізнання / Фото Instagram/nagiev.universal

Однак актор не розкрив особистість матері Марка. Ніхто точно не знає, чи одружений шоумен офіційно, бо приватне життя він ретельно оберігає від сторонніх. Відомо лише, що кілька років тому Дмитро Нагієв став дідусем - він сам розповів, що у сина Кирила з'явилася дитина, але не розкрив її стать.

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Додамо, нещодавно Дмитро Нагієв побічно виступив проти війни. На своїй сторінці в соцмережах він опублікував відео, на якому постав у жовтій куртці на тлі блакитного неба. Розлючені росіяни відразу ж накинулися на артиста і звинуватили артиста в підтримці України.

А також Дмитро Нагієв відмовився вести музичну церемонію нагородженняартистів "МузТВ". Артист до цього кілька разів був ведучим церемонії, а цього разу повідомив, що "цього разу, мабуть, ні".

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Хто такий Дмитро Нагієв? Дмитро Нагієв - російський шоумен, актор театру і кіно, теле- і радіоведучий розважальних програм. Має статус секс-символу серед російських чоловіків-знаменитостей.

Нагієв засуджує сучасників, які використовують у своїй промові гасла "На Берлін" і "Можемо повторити".

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