РФ може готувати масовану атаку на Україну: Ступак попередив про небезпеку

Перша за довгий час ніч без атак дронів не свідчить про готовність Росії до перемир'я.

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Нічне затишшя навряд чи вказує на готовність РФ припинити вогонь з неба / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Ступак:

Відсутність атак дронами не є виконанням РФ домовленостей про припинення вогню

Росіяни, скоріш за все, накопичують дрони

Відновлення масованих атак стане серйозним викликом для української ППО

У ніч на 1 квітня країна-агресорка Росія вперше за довгий час не атакувала Україну дронами типу "Шахед". Експрацівник СБУ Іван Ступак розповів 24 каналу, чому ворог затих.

Перерва в дронових атаках навряд чи свідчить про виконання РФ домовленостей щодо припинення вогню в небі, адже Кремль не укладав жодних угод з підписами чи печатками.

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Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Найімовірніше, ворог просто накопичує дрони для відновлення масованих атак, щоб українська система ППО отримала серйозне навантаження. Зараз ворог запускає приблизно по 130 одиниць за ніч, тож якщо РФ перейде до масованих обстрілів, для України це стане проблемою.

"Припускаю, що Росія накопичує БпЛА для масованішого удару по Україні. Наприклад, коли вночі летить одночасно 500 дронів", - сказав Ступак.

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Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 1 квітня вперше у 2025 році РФ не завдавала ударів по Україні ударними дронами. Раніше країна-агресор застосовувала тактику масованих ударів БПЛА по житлових кварталах мирних міст України.

Раніше авіаексперт Богдан Долінце заявив, що російські окупанти значно збільшили виробництво ударних дронів. Противник має амбітну мету - запускати одночасно по території України близько 500 "Шахедів".

Напередодні колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов також попередив, що країна-агресор РФ замість ракетних ударів робить ставку на масовані атаки БПЛА по Україні.

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Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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