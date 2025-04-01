Долар пішов у круте піке: скільки коштуватиме валюта 2 квітня

Курс долара знижується вже п’ятий день поспіль.

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Долар дешевшає п'ятий день поспіль / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Яким буде курс валют в Україні 2 квітня

Що відбувається з валютою на міжбанку та готівковому ринку

Національний банк України знизив офіційний курс долара до гривні на середу, 2 квітня. Долар дешевшає вже п’ятий день поспіль. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 2 квітня встановили на рівні 41,37 грн/дол. Тобто гривня зміцнилася на 5 копійок порівняно з попереднім показником.

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Щодо європейської валюти курс також знизився. Офіційний курс євро на середу, 2 квітня, встановлено на рівні 44,61 грн за один євро.

На міжбанківському ринку курс долара впав на 3 копійки – до 41,31-41,35 грн/долар (купівля-продаж) у порівнянні із закриттям попереднього дня. Готівковий ринок також відреагував на тенденцію: курс долара знизився на 10 копійок, до 41,60 гривень.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні - останні новини

Нагадаємо, Національний банк України знизив офіційний курс долара на 1 квітня до 41,42 грн (-6 коп.), тоді як курс євро зріс до 44,83 грн (+8 коп.).

Також, за прогнозом начальника департаменту казначейства Глобус Банку Тараса Лєсового, на Великдень пропозиція готівкової валюти може зрости на 10-15%, що утримає курс у межах 41,5-42,3 грн/дол. Загальне зростання долара з початку року навряд чи перевищить 0,7%.

Як повідомляв Главред, доктор економічних наук Олексій Плотніков прогнозує, що курс долара в Україні залишатиметься нестабільним у березні та квітні 2025 року, без ознак зниження. На його думку, найближчим часом зміцнення гривні не варто очікувати, а курс долара може сягнути 42 гривень.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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