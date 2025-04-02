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"На тебе лише кричать": Ксенія Мішина посварилася з іноземними поліцейськими

Анна Підгорна
2 квітня 2025, 01:49
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Зірка "Кріпосної" залишилася вкрай незадоволеною манерами полісменів.
Ксенія Мішина
Ксенія Мішина новини - акторка розповіла про проблеми із закордонною поліцією / колаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Стисло:

  • Артистка за кордоном посварилася з поліцією
  • Мішина розповіла, у чому була причина конфлікту

Українська акторка Ксенія Мішина потрапила в неприємності за кордоном. У роздратованому стані вона у своєму блозі в Instagram розповіла, що її зупинила поліція і виписала, на її погляд, несправедливий штраф.

Мішина була за кермом і їхала за навігатором. Однак програма дала збій, і їй довелося шукати дорогу за допомогою мобільного телефону. Через використання цього пристрою під час руху автомобіля артистку зупинила, а потім оштрафувала місцева поліція. При цьому, зазначає Ксенія, правоохоронці були вельми неввічливі.

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"Так хочеться до Європи, тут такі круті дороги…". От їдеш-їдеш, і раптом у тебе збивається навігатор, ти дістаєш свій телефон, щоб знову вибудувати маршрут і несподівано тебе зупиняє поліція і штрафує на 150 євро за те, що ти тримала в руках телефон. Ти намагаєшся пояснити, що трапилося, але тебе ніхто не слухає, на тебе лише кричать, що це все неправда і ти вже три години розмовляла телефоном. Ти запитуєш про докази, а на тебе ще більше кричать і говорять: "Це ми тут вирішуємо, а не ти", - поскаржилася акторка.

Ксенія Мішина
Ксенія Мішина новини - акторка розповіла про проблеми із закордонною поліцією / instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина багато подорожує протягом останнього року. Компанію їй складає її 13-річний син Платон. Разом із мамою підліток побував у багатьох країнах Європи, а також їздить відпочивати в теплі краї, ближче до океану, наприклад, на Балі.

Ксенія Мішина
Ксенія Мішина багато подорожує із сином / instagram.com/misha.k.ua
Ксенія Мішина
Ксенія Мішина багато подорожує із сином / instagram.com/misha.k.ua

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Хто така Ксенія Мішина?

Ксенія Мішина - українська акторка і телеведуча. Найвідоміші роботи: Камілла в серіалі "Спокуса" та Лідія Шефер у "Кріпосній". Була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" (2020). Переможниця проєкту "Танці з зірками-6".

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