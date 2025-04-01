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Чому 2 квітня не можна ображатися і сумувати: церковне свято, прикмети

Віталій Кірсанов
1 квітня 2025, 19:49
81
У церковне свято 2 квітня не можна лихословити і вступати в будь-які словесні перепалки.
Чому 2 квітня не можна ображатися і сумувати
Чому 2 квітня не можна ображатися і сумувати / колаж: Главред, фото: pomisna.info, uapc.te

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 2 квітня
  • Про що говорять прикмети на 2 квітня
  • Що можна і не можна робити 2 квітня

У середу, 2 квітня, православна церква України вшановує преподобного Тита Чудотворця, мучеників Амфіана і Едесія та мученика Полікарпа Олександрійського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 2 квітня

Преподобний Тит Чудотворець народився недалеко від Константинополя в Студійському монастирі в IX столітті. З дитинства ревно дотримувався посту і молитви. За це був наділений даром зцілення. Святий відзначився своїм протистоянням іконоборчій єресі. Незважаючи на накази імператора знищити ікони, преподобний зберіг християнські святині. Тит Чудотворець дожив до глибокої старості.

відео дня

Святі мученики Амфіан і Едесій були рідними братами. Здобувши гарну освіту, брати залишили рідний дім і статки, щоб присвятити своє життя Господу. Брати приєдналися до християн у Кесарії Палестинській. Але згодом юнаки були заарештовані разом з іншими християнами і засуджені до мученицької смерті.

Святий Полікарп був християнином і виступив проти імператора Максиміана та його переслідуванні християн Александрії. Мученик сам пішов на страждання за Христа, після тортур був усічений мечем.

Про що говорять прикмети на 2 квітня

Прикмети цього дня говорять про погоду і врожай:

  • небо ясне і погода хороша - буде тепле і врожайне літо;
  • сильна повінь - до багатого врожаю;
  • голуби воркують - до тепла;
  • зграї ворон і галок у небі - бути негоді, а якщо граки розлітаються - наближається дощ.

У народі 2 квітня - свято Тит, Тит Криголамом, яке прозвали так тому, що за старих часів у цей час остаточно сходив лід на річках і ставках.

Що не можна робити 2 квітня

У церковне свято 2 квітня не можна лихословити, вступати в будь-які словесні перепалки, а також пліткувати, ображатися, сумувати і відмовляти в допомозі. Церква засуджує лінь, брехню, жадібність і заздрість.

Триває Великий піст: тим, хто постить, сьогодні слід дотримуватися сухоїдіння. Важливо пам'ятати, що обмеження в їжі - не головне, потрібно стежити за своїми думками, словами і вчинками.

Що сьогодні не можна робити за народними прикметами: думати про погане, щоб не привернути невдачі та біди, тим, хто займається торгівлею, не варто відпочивати - можна втратити прибуток.

Що можна робити 2 квітня

У православне свято 2 квітня звертаються до преподобного Тита, як до заступника за нас перед Богом - моляться про зцілення від різних недуг, а також у сімейних потребах.

За народними повір'ями цей день слід провести день у гарному настрої - тоді підуть усі проблеми. Торговцям сьогодні потрібно пожертвувати частину заробленого на благодійність або віднести до церкви - тоді весь рік буде гарний прибуток.

Хто відзначає день ангела 2 квітня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Полікарп, Тит.

За старим стилем день ангела в Олександри, Василя, Віктора, Віссаріона, Германа, Івана, Клавдії, Максима, Марії, Мирона, Микити, Параскеви, Світлани, Севастяна, Сергія, Уляни.

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