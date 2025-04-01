Чому 2 квітня не можна ображатися і сумувати: церковне свято, прикмети

У церковне свято 2 квітня не можна лихословити і вступати в будь-які словесні перепалки.

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Чому 2 квітня не можна ображатися і сумувати / колаж: Главред, фото: pomisna.info, uapc.te

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Яке церковне свято 2 квітня

Про що говорять прикмети на 2 квітня

Що можна і не можна робити 2 квітня

У середу, 2 квітня, православна церква України вшановує преподобного Тита Чудотворця, мучеників Амфіана і Едесія та мученика Полікарпа Олександрійського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 2 квітня

Преподобний Тит Чудотворець народився недалеко від Константинополя в Студійському монастирі в IX столітті. З дитинства ревно дотримувався посту і молитви. За це був наділений даром зцілення. Святий відзначився своїм протистоянням іконоборчій єресі. Незважаючи на накази імператора знищити ікони, преподобний зберіг християнські святині. Тит Чудотворець дожив до глибокої старості.

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Святі мученики Амфіан і Едесій були рідними братами. Здобувши гарну освіту, брати залишили рідний дім і статки, щоб присвятити своє життя Господу. Брати приєдналися до християн у Кесарії Палестинській. Але згодом юнаки були заарештовані разом з іншими християнами і засуджені до мученицької смерті.

Святий Полікарп був християнином і виступив проти імператора Максиміана та його переслідуванні християн Александрії. Мученик сам пішов на страждання за Христа, після тортур був усічений мечем.

Про що говорять прикмети на 2 квітня

Прикмети цього дня говорять про погоду і врожай:

небо ясне і погода хороша - буде тепле і врожайне літо;

сильна повінь - до багатого врожаю;

голуби воркують - до тепла;

зграї ворон і галок у небі - бути негоді, а якщо граки розлітаються - наближається дощ.

У народі 2 квітня - свято Тит, Тит Криголамом, яке прозвали так тому, що за старих часів у цей час остаточно сходив лід на річках і ставках.

Що не можна робити 2 квітня

У церковне свято 2 квітня не можна лихословити, вступати в будь-які словесні перепалки, а також пліткувати, ображатися, сумувати і відмовляти в допомозі. Церква засуджує лінь, брехню, жадібність і заздрість.

Триває Великий піст: тим, хто постить, сьогодні слід дотримуватися сухоїдіння. Важливо пам'ятати, що обмеження в їжі - не головне, потрібно стежити за своїми думками, словами і вчинками.

Що сьогодні не можна робити за народними прикметами: думати про погане, щоб не привернути невдачі та біди, тим, хто займається торгівлею, не варто відпочивати - можна втратити прибуток.

Що можна робити 2 квітня

У православне свято 2 квітня звертаються до преподобного Тита, як до заступника за нас перед Богом - моляться про зцілення від різних недуг, а також у сімейних потребах.

За народними повір'ями цей день слід провести день у гарному настрої - тоді підуть усі проблеми. Торговцям сьогодні потрібно пожертвувати частину заробленого на благодійність або віднести до церкви - тоді весь рік буде гарний прибуток.

Хто відзначає день ангела 2 квітня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Полікарп, Тит.

За старим стилем день ангела в Олександри, Василя, Віктора, Віссаріона, Германа, Івана, Клавдії, Максима, Марії, Мирона, Микити, Параскеви, Світлани, Севастяна, Сергія, Уляни.

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