"Я боюся": Кошовий розповів, як скинув вісім кілограмів

Євген Кошовий поділився своїм схудненням і навіть розповів, чого боїться.

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Євген Кошовий розповів про схуднення / Колаж Главред, фото скріншот YouTube

Коротко:

Кошовий розповів про похід до дієтолога

Якими порадами він скористався

Художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий, який нещодавно з'явився на прем'єрі фільму "раша гудбай", зізнався в тому, що схуд аж на 8 кілограмів.

В інтерв'ю для Слави Дьоміна, гуморист розповів, що його звички змінив дієтолог, завдяки якому Кошовий тепер став снідати і робити акцент на більш корисні та поживні продукти.

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Євген Кошовий з дружиною / фото: instagram.com, Ксенія Кошова

"Після якогось походу, який мені подарував друг, до дієтолога... Вона наставила мене на такий шлях, на якому можна було і снідати, і ходити в спортзал. До речі, до спортзалу ми ходили і до цього, але правильне харчування - це все ж таки одна з найбільших складових того, який вигляд може мати людина", - поділився артист.

Євген Кошовий сходив до дієтолога / Скриншот YouTube

За словами Євгена, він точно не знає, скільки важить, адже боїться ставати на ваги. За його словами, він побоюється того, що вставши на ваги не побачить бажаного результату.

Євген Кошовий з молодшою донькою / Фото Instagram/yalta_k

"Я не зважуюся. Я боюся. Психологічно боюся, думаю: "А раптом я залишився на такому ж місці?". Ні, я не зважуюся, я бачу просто людей, які заходять у спортзал і стають відразу на ваги, а я думаю: "Ні, я не такий", - зізнався Кошовий.

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Нагадаємо, нещодавно у своєму блозі в Instagram Варвара Кошова опублікувала зворушливий знімок із ним. У кадр потрапив невинний прояв почуттів юних закоханих - Кошова-молодша показала, як дбайливо тримає свого обранця за руку. При цьому його обличчя зіркова спадкоємиця відкривати не стала.

Раніше Главред писав про те, що відомий комік і шоумен Євген Кошовий прокоментував службу в Нацгвардії артистів студії "Квартал 95".

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Хто такий Євген Кошовий? Євген Вікторович Кошовий - український актор кіно, телебачення та озвучування, шоумен, телеведучий. З 2005 року і по теперішній час - учасник шоу "Вечірній квартал", "Вечірній Київ", ведучий "Чисто News", з 2012 року - член журі телешоу "Розсміши коміка". З 2019 року ведучий "Ліги Сміху", повідомляє "Вікіпедія".

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