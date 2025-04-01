Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Я боюся": Кошовий розповів, як скинув вісім кілограмів

Олена Кюпелі
1 квітня 2025, 21:33
74
Євген Кошовий поділився своїм схудненням і навіть розповів, чого боїться.
Євген Кошовий розповів про схуднення
Євген Кошовий розповів про схуднення / Колаж Главред, фото скріншот YouTube

Коротко:

  • Кошовий розповів про похід до дієтолога
  • Якими порадами він скористався

Художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий, який нещодавно з'явився на прем'єрі фільму "раша гудбай", зізнався в тому, що схуд аж на 8 кілограмів.

В інтерв'ю для Слави Дьоміна, гуморист розповів, що його звички змінив дієтолог, завдяки якому Кошовий тепер став снідати і робити акцент на більш корисні та поживні продукти.

відео дня
Євген Кошовий із дружиною
Євген Кошовий з дружиною / фото: instagram.com, Ксенія Кошова

"Після якогось походу, який мені подарував друг, до дієтолога... Вона наставила мене на такий шлях, на якому можна було і снідати, і ходити в спортзал. До речі, до спортзалу ми ходили і до цього, але правильне харчування - це все ж таки одна з найбільших складових того, який вигляд може мати людина", - поділився артист.

Євген Кошовий сходив до дієтолога
Євген Кошовий сходив до дієтолога / Скриншот YouTube

За словами Євгена, він точно не знає, скільки важить, адже боїться ставати на ваги. За його словами, він побоюється того, що вставши на ваги не побачить бажаного результату.

Євген Кошовий із сім'єю
Євген Кошовий з молодшою донькою / Фото Instagram/yalta_k

"Я не зважуюся. Я боюся. Психологічно боюся, думаю: "А раптом я залишився на такому ж місці?". Ні, я не зважуюся, я бачу просто людей, які заходять у спортзал і стають відразу на ваги, а я думаю: "Ні, я не такий", - зізнався Кошовий.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, нещодавно у своєму блозі в Instagram Варвара Кошова опублікувала зворушливий знімок із ним. У кадр потрапив невинний прояв почуттів юних закоханих - Кошова-молодша показала, як дбайливо тримає свого обранця за руку. При цьому його обличчя зіркова спадкоємиця відкривати не стала.

Раніше Главред писав про те, що відомий комік і шоумен Євген Кошовий прокоментував службу в Нацгвардії артистів студії "Квартал 95".

Вас також може зацікавити:

Хто такий Євген Кошовий?

Євген Вікторович Кошовий - український актор кіно, телебачення та озвучування, шоумен, телеведучий. З 2005 року і по теперішній час - учасник шоу "Вечірній квартал", "Вечірній Київ", ведучий "Чисто News", з 2012 року - член журі телешоу "Розсміши коміка". З 2019 року ведучий "Ліги Сміху", повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євген Кошовий новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Шлях вперед": ЗМІ розкрили деталі майбутніх агресивних санкцій Трампа проти РФ

"Шлях вперед": ЗМІ розкрили деталі майбутніх агресивних санкцій Трампа проти РФ

22:36Війна
Умова Трампа для РФ та порушення перемир'я: головні новини України (дайджест)

Умова Трампа для РФ та порушення перемир'я: головні новини України (дайджест)

22:10Війна
Частина Херсону без світла: Україна передала США деталі удару РФ по енергетиці

Частина Херсону без світла: Україна передала США деталі удару РФ по енергетиці

21:54Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на квітень 2025: один знак зодіаку набереться сміливості змінити своє життя

Гороскоп на квітень 2025: один знак зодіаку набереться сміливості змінити своє життя

Чим відрізняються 2 дідусі: треба мати "зір орла", щоб помітити відповідь за 31 секунду

Чим відрізняються 2 дідусі: треба мати "зір орла", щоб помітити відповідь за 31 секунду

"Зовсім віджило себе": співачку Камалію засудили за її вибір

"Зовсім віджило себе": співачку Камалію засудили за її вибір

"Стрибнула з вікна й побігла": 17-річна донька Євгена Кошового тікала з дому

"Стрибнула з вікна й побігла": 17-річна донька Євгена Кошового тікала з дому

Кому показувати військово-облікові документи більше не потрібно: що змінилось з 1 квітня

Кому показувати військово-облікові документи більше не потрібно: що змінилось з 1 квітня

Останні новини

23:00

Непристебнутий ремінь в авто - чим загрожує водіям та пасажирам у 2025 році

22:58

Угода про надра не повинна суперечити вступу України до ЄС - Зеленський

22:45

"Бородавка неприємна": Сумська зізналася, куди зникла її фірмова родимка

22:36

"Шлях вперед": ЗМІ розкрили деталі майбутніх агресивних санкцій Трампа проти РФ

22:31

Не впізнати: путініст Філіп Кіркоров спантеличив своїм виглядом після смерті батька

Російський наступ у квітні-травні: Жданов – про те, як Путін водить Трампа за нісРосійський наступ у квітні-травні: Жданов – про те, як Путін водить Трампа за ніс
22:10

Умова Трампа для РФ та порушення перемир'я: головні новини України (дайджест)

21:54

Частина Херсону без світла: Україна передала США деталі удару РФ по енергетиці

21:52

"Ми підійшли до моменту": Зеленський очікує, що Трамп посилить санкції проти РФ

21:42

"Намагалася зберегти": мовчунка Стоцька приголомшила схожою на Кіркорова донькою

Реклама
21:33

"Я боюся": Кошовий розповів, як скинув вісім кілограмів

21:25

"Відлуння складних часів": Наталія Могилевська показала обличчя без макіяжу

21:24

Пенсіонери отримають надбавку у 2025 році: кому та на скільки підвищать виплати

21:23

Армія РФ накопичує сили на півдні: у ЗСУ назвали цілі окупантів

21:22

Гороскоп на квітень для всіх знаків зодіаку: у житті починається нова ера

21:14

Як виглядати молодше в 50+ років: стиліст розповів, як не перетворитись на "бабусю"

20:38

Кремль відкинув пропозиції Трампа щодо завершення війни проти України

20:19

В Україні встановили нові правила виплат військовим: хто отримає 1 млн гривень

19:53

ГУР уразили два судна росіян в Криму: з'явились деталі зухвалої операціїВідео

19:49

Чому 2 квітня не можна ображатися і сумувати: церковне свято, прикмети

19:38

0 градусів, зливи та штормовий вітер: коли в Україні посилиться похолодання

Реклама
19:15

Як доглядати за сивим волоссям: зачіски для жінок старше 40 років

19:10

Березень у цифрах: втрати росіян на фронтіПогляд

19:04

"Скотились": ПриватБанк блокує платежі та "з'їдає" кошти клієнтів

18:59

Татусеві помічниці: Сергій Притула показав рідкісне фото красунь-дочок

18:57

Україна стане членом Євросоюзу відразу після закінчення війни - ШмигальФото

18:44

Що потрібно Україні для вступу в ЄС: в Раді назвали секрет успіху ПольщіФото

18:30

Тарифи, пенсія, виплати, ціни: чого очікувати українцям з 1 квітня

18:29

Потрібен всього один предмет і це не вантуз: чим очистити злив всього за хвилину

18:28

Чим відрізняються 2 сім’ї: лише справжні "Шерлоки Холмси" вгадають за 27 секунд

18:01

Проведення виборів в Україні влітку 2025 року: в Раді зробили заявуФото

18:00

Переговори закінчились: Євросоюз готує трибунал для Путіна

17:44

Штраф за зимові шини - скільки і у якому випадку доведеться заплатити

17:33

Деяким водіям дозволили їздити смугою громадського транспорту - МВС

17:28

Трамп пригрозив Україна "серйозними проблемами": у Зеленського відповіли

17:00

Що зробить Трамп, якщо Україна відмовиться від угоди щодо копалини - Іноземцев

16:57

"Ми її чекали": російські спецслужби зробили заяву про Пугачову

16:55

РФ може готувати масовану атаку на Україну: Ступак попередив про небезпеку

16:37

Долар пішов у круте піке: скільки коштуватиме валюта 2 квітня

16:29

5 знаків зодіаку, які не вміють обманювати

16:15

Кому показувати військово-облікові документи більше не потрібно: що змінилось з 1 квітня

Реклама
16:03

Ворог готується форсувати Дніпро: Братчук розповів, як змінилася ситуація

15:57

ЗСУ змогли відбити позиції на ключовому для Путіна напрямку - деталі

15:43

Качани не зав'яжуться: що не можна садити поруч із капустою

15:17

Усе може закінчитися бідою: що не можна робити 2 квітня, прикмети

15:09

США можуть купувати газ в Росії і перепродавати Європі - Іноземцев

15:01

Молодий російський актор зібрався воювати проти України

14:43

В Австрії бус з українцями протаранив вантажівку: 10 постраждалих і загиблих

14:36

В РФ оголосили наймасовіший за 14 років призов строковиків: що задумав Путін

14:33

Помер зірка фільму "Божевільний Макс"

14:12

Армія РФ за березень окупувала 133 кв. км території України – DeepState

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Великдень 2025
Чи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку страву
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти