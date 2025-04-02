Той самий Адріано: який вигляд Челентано має зараз

Італійській зірці "Блефу" і "Приборкання норовистого" вже 87 років.

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Адріано Челентано фото зараз - який вигляд має 87-річний артист / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

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Челентано давно не з'являвся на публіці

Який зараз вигляд має артист, показують у соціальних мережах італійські ЗМІ

Італійський музикант, співак і актор Адріано Челентано пішов із великого кіно ще 1992 року, останній музичний альбом він випустив 2019-го. Він давно перестав давати концерти і воліє вести відокремлений спосіб життя, подалі від софітів і камер.

У січні 2025-го артисту виповнилося 87 років. Нещодавно Мережею розлетівся знімок - який "Людина на пружинах" (так Челентано називають в Італії за його незвичайну пластику - прим. редактора) має вигляд сьогодні.

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Італійські ЗМІ публікують фото, на якому Адріано привітно махає рукою, сидячи на передньому (ймовірно, водійському) кріслі автомобіля. Артист не став приховувати очі та обличчя за окулярами, як робив це в активні періоди своєї кар'єри.

Адріано Челентано фото зараз - який вигляд має 87-річний артист / facebook.com/primoascolto01

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Раніше Главред розповідав, що зірка "Голодних ігор", акторка Дженніфер Лоуренс, стала мамою. Це друга дитина в її шлюбі з директором художньої галереї Куком Мароні.

Також Таллула Вілліс, донька Брюса Вілліса і Демі Мур, показала свіжу фотографію тяжкохворого актора в день його 70-річчя. Вона зворушливо привітала Міцного горішка з ювілеєм.

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Хто такий Адріано Челентано? Адріано Челентано - італійський музикант, кіноактор, естрадний співак, автор пісень, кінорежисер, композитор, громадський діяч і телеведучий. Челентано є одним із найуспішніших і найвпливовіших виконавців в історії італійської музики - за всю свою кар'єру він виконав близько 600 пісень, випустив сорок чотири студійні альбоми загальним накладом 150 мільйонів примірників, а також знявся більш ніж у сорока кінофільмах. У 2007 році очолив список "100 найяскравіших кінозірок" за версією журналу Time Out. На честь Челентано названо астероїд № 6697, відкритий 24 квітня 1987 року, повідомляє Вікпедія. Найвідоміші фільми: "Блеф", "Приборкання норовистого", "Шалено закоханий", "Ас", "Бінго-Бонго" та ін.

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