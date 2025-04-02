Що буде з цінами на бензин в квітні: водіям дали прогноз

Найближчими днями значних змін не очікується через високі ціни на нафту.

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Скільки коштує бензин 1 квітня та прогноз на квітень / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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На початку квітня ціни на бензин залишаються стабільними

Бензин продають по 50,4-58,99 грн/л

Найближчими днями значних змін не очікується

Українські АЗС 1 квітня не змінили вартість бензину А-95 – середня ціна залишилася на рівні 55,66 грн/л. Найближчими днями суттєвих змін вартості бензину не очікується.

За даними Консалтингової групи "А-95", великі мережі АЗС продають бензин у діапазоні 50,4-58,99 грн/л. Найвищі ціни зафіксовані на WOG та ОККО – 58,99 грн/л. Також високу вартість виставили:

відео дня

"Рур груп" – 57,99 грн/л,

Shell – 57,95 грн/л,

SOCAR – 57,66 грн/л,

Neftek – 57,49 грн/л.

Найнижчу ціну зафіксували на RLS. Вартість бензину у цій мережі АЗС становить 50,4 грн/л.

Середні ціни на пальне в Україні / Фото: сркіншот з сайту Мінфіну

Прогноз цін на паливо

Найближчими днями суттєвих змін вартості бензину не очікується, зазначили у виданні delo.ua. Здорожчання нафти через геополітичні фактори, зокрема тиск США на Іран і Венесуелу, стримує зниження цін.

За прогнозами аналітиків, стабільність цін збережеться до середини квітня. Подальша динаміка залежатиме від політики ОПЕК:

Якщо картель збільшить видобуток, ціни на нафту можуть впасти, що відкриє можливість для зниження цін на АЗС. Якщо цього не станеться, паливо залишатиметься на поточному рівні весь місяць.

Ціни на бензин і штрафи - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, ціни на бензин та дизель в Україні суттєво не змінилося. Експерт паливного ринку Дмитро Леушкін прогнозував коливання до 50 копійок.

Також в останні дні березня вартість бензину та дизпалива в Україні поступово знижувалася. За словами директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна, це пов’язано зі здешевленням нафти – її ціна впала з 82 до 70 доларів за барель.

Крім цього, у 2025 році штраф за непристебнутий ремінь в Україні становить 510 грн для кожного порушника. Якщо ДТП сталася через відсутність ременя, штраф може сягати 8 500 грн.

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Хто такий Сергій Куюн? Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

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