Що буде з цінами на бензин в квітні: водіям дали прогноз

Головне:
- На початку квітня ціни на бензин залишаються стабільними
- Бензин продають по 50,4-58,99 грн/л
- Найближчими днями значних змін не очікується
Українські АЗС 1 квітня не змінили вартість бензину А-95 – середня ціна залишилася на рівні 55,66 грн/л. Найближчими днями суттєвих змін вартості бензину не очікується.
За даними Консалтингової групи "А-95", великі мережі АЗС продають бензин у діапазоні 50,4-58,99 грн/л. Найвищі ціни зафіксовані на WOG та ОККО – 58,99 грн/л. Також високу вартість виставили:
- "Рур груп" – 57,99 грн/л,
- Shell – 57,95 грн/л,
- SOCAR – 57,66 грн/л,
- Neftek – 57,49 грн/л.
Найнижчу ціну зафіксували на RLS. Вартість бензину у цій мережі АЗС становить 50,4 грн/л.
Прогноз цін на паливо
Найближчими днями суттєвих змін вартості бензину не очікується, зазначили у виданні delo.ua. Здорожчання нафти через геополітичні фактори, зокрема тиск США на Іран і Венесуелу, стримує зниження цін.
За прогнозами аналітиків, стабільність цін збережеться до середини квітня. Подальша динаміка залежатиме від політики ОПЕК:
- Якщо картель збільшить видобуток, ціни на нафту можуть впасти, що відкриє можливість для зниження цін на АЗС.
- Якщо цього не станеться, паливо залишатиметься на поточному рівні весь місяць.
Ціни на бензин і штрафи - новини за темою
Як раніше повідомляв Главред, ціни на бензин та дизель в Україні суттєво не змінилося. Експерт паливного ринку Дмитро Леушкін прогнозував коливання до 50 копійок.
Також в останні дні березня вартість бензину та дизпалива в Україні поступово знижувалася. За словами директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна, це пов’язано зі здешевленням нафти – її ціна впала з 82 до 70 доларів за барель.
Крім цього, у 2025 році штраф за непристебнутий ремінь в Україні становить 510 грн для кожного порушника. Якщо ДТП сталася через відсутність ременя, штраф може сягати 8 500 грн.
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Хто такий Сергій Куюн?
Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.
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