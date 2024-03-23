ФСБ затримала винуватців теракту у Москві та видала заяву про причетність України

У Центрі протидії дезінформації РНБО заявили, що теракт у концертному залі "Крокус Сіті Холл" у підмосковному Красногорську може бути операцією російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації в РФ.
Звинувачення України, які лунають від російської влади, вже підтверджують цю версію, передає ЦПД.
"Про можливість терактів у РФ на початку березня попереджало посольство США в РФ та рекомендувало своїм громадянам уникати місць масового скупчення людей. Аналогічні попередження також робили посольства Великої Британії, Німеччини та ще кількох країн Заходу. У Головному управлінні розвідки України вже заявили, що теракт у красногорську - свідома провокація спецслужб путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота", - заявили у ЦПД.відео дня
Варто додати, що раніше також були теракти з великою кількістю загиблих цивільних , як то вибух будинку на каширському шосе у Москві в 1999-му та захоплення заручників на мюзіклі "Норд-Ост" в 2002-му. Таким чином Кремль використовував це для виправдання другої чеченської війни та агресії проти чеченського народу.
ФСБ затримала підозрюваних у теракті та видала заяву про причетність України
Російське пропагандистське видання ТАСС повідомило із посиланням на ФСБ, що в Росії нібито затримали 11 підозрюваних, зокрема 4 терористів.
"Терористи, які брали участь у теракті в "Крокус сіті холі", намагалися втекти у бік російсько-українського кордону, повідомляє ЦГЗ ФСБ. Терористи планували перейти кордон та мали контакти на українській стороні", - написали пропагандисти і зазначили, що цей теракт був ретельно спланований.
Нагадаємо, що добровольці РФ офіційно звинуватили Путіна у розстрілі людей під Москвою. У Легіоні "Свобода Росії" впевнені, що теракт в Підмосков’ї вчинив режим Путіна. Російські добровольці кажуть, що теракт і його медійне висвітлення готувалися.
Унаслідок теракту під Москвою загинули щонайменше 40 осіб, ще понад 100 - поранені. Невідомі люди в камуфляжі зайшли зі зброєю і відкрили стрілянину з автоматів. Відео зі стріляниною вже розлетілися в Мережі.
Більше цікавих новин:
- Дрони на Москву і ще вісім областей: у РФ потужні прильоти після нічної атаки
- Повалення Путіна і захоплення Москви: Пономарьов розкрив сценарій зміни влади у РФ
- Тисячі ракет по території Росії: експерт назвав сценарій війни США і Москви
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред