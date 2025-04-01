Що зробить Трамп, якщо Україна відмовиться від угоди щодо копалини - Іноземцев

Незрозуміло, чому Трамп захопився угодою про корисні копалини.

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Якою буде реакція Трампа на відмову підписувати угоду про копалини / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Главред

Ключові тези:

Трамп заявляв, що якщо Зеленський не підпише угоду про копалини, то на Україну чекають проблеми

Зокрема, США можуть заморозити допомогу і зупинити військові поставки

Історія з договором про ресурси є незрозумілою

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський нібито намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів. Американський лідер пригрозив Україні серйозними проблемами через це. Доктор економічних наук, співзасновник Європейського центру аналізу та стратегій Владислав Іноземцев припустив, як можуть проявитися ці проблеми.

Зокрема, за його словами, проблем може бути багато.

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"США справді можуть заморозити допомогу і зупинити військові поставки, розвіддані і все таке інше. Вони можуть, зрештою, і європейцям постачати зброю, якщо вона виробляється за американськими ліцензіями або була закуплена в американців, типу тих самих винищувачів. Тобто тут можливостей нескінченна кількість", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Іноземцев додав, що ця історія з договором про ресурси з Україною для нього незрозуміла.

"Це вкрай непристойна поведінка з боку Трампа - порушення зобов'язань, даних попередником, і незрозуміло, в чому його інтерес у цій ситуації. Що він хоче отримати: покрасуватися перед виборцями, сказавши, що поверне гроші Байдена, які той розтринькав? Можливо. Але що далі? За деякий час, до кінця терміну, з'ясується, що він нічого не повернув, що звідти все одно нічого не прибуло. Тобто я не можу це коментувати, тому що я не Трамп, і його мотивація мені не зрозуміла", - підкреслив доктор економічних наук.

Рідкоземельні метали в Україні / Інфографіка: Главред

Угода про рідкоземельні метали - що відомо

Як повідомляв Главред, видання The Washington Post писало, що немає жодних шансів на те, щоб Україна підписала новий проєкт угоди про корисні копалини у тому варіанті, в якому його представили Сполучені Штати Америки.

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що українська сторона була готова підписати раніше напрацьовану рамкову угоду щодо копалин, і зараз Київ отримав "пропозицію на розвиток, і, відповідно, новий текст угоди".

Президент України Володимир Зеленський також говорив, що Україна отримала багато договорів про корисні копалини. За його словами, США постійно змінюють умови.

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Хто такий Владислав Іноземцев Владислав Леонідович Іноземцев (рос. Владислав Леонидович Иноземцев; нар. 10 жовтня 1968, Нижній Новгород, РРФСР, СРСР) — російський економіст, соціолог і політичний діяч. Доктор економічних наук, повідомляє Вікіпедія. Автор понад 300 друкованих праць, опублікованих в Росії, Франції, Великій Британії та США, в тому числі 15 монографій (одна у співавторстві з Деніелом Беллом) чотири з яких перекладено англійською, французькою, японською та китайською мовами. Член наукової ради Російського ради з міжнародних справ (з 2011 до теперішнього часу), голова Вищої ради партії "Громадянська сила" (2012—2014). У березні 2010 підписав звернення російської опозиції "Путін повинен піти". У червні 2011 року виступив на з'їзді партії "Правое дело" і запропонував "поставити в центр передвиборчої кампанії теми, які ніхто більше не посміє підняти і які дозволять консолідувати цільову аудиторію". Прихильник євроінтеграції України навіть попри небажання ЄС швидко залучати Україну до своїх структури. Підтримує ідеї переведення суду найвищої інстанції з господарських справ в Україні до європейських судових інституцій, зокрема Суду справедливості ЄС, що має підвищити атрактивність України для світового капіталу. Також висуває ідеї більш тісного союзу Британії, України та Туреччини в Європі, країн поза межами ЄС.

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