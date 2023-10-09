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Жорсткі удари по ХАМАСу, блокада Гази і підготовка до атаки: що відбувається в Ізраїлі

Яна Ставська
9 жовтня 2023, 16:30 оновлено 9 жовтня, 17:55
Попри відновлення контролю над раніше захопленими районами, ізраїльські військові все ще ведуть бої з терористами.
Жорсткі удари по ХАМАСу, блокада Гази і підготовка до атаки: що відбувається в Ізраїлі
Ізраїль продовжує завдавати ударів по об'єктах терористів у секторі Гази / Колаж Главреда. Фото: twitter.com/alishoeib1970, ЗС Ізраїлю

Сили оборони Ізраїлю 9 жовтня заявили про повне відновлення контролю над своєю територією після того, як бойовики ХАМАС перетнули кордон країни з боку сектора Гази 7 жовтня. Однак станом на вечір (за київським часом), пишуть ЗМІ, бої на території Ізраїлю все ще тривають. Понад те, вдень на південь країни нібито проникла нова група терористів - з боку Лівану.

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Бої, що тривають

Армія оборони Ізраїлю у своєму Telegram звітує про збільшення інтенсивності ударів по військових об'єктах терористів у секторі Гази. Зокрема, десятки ізраїльських винищувачів атакували ворожі цілі у районі Аль-Фуркан. Стверджується, що район, де розташована мечеть, слугує нібито "гніздом" ХАМАСу, звідки здійснюються атаки по території країни.

Крім того, Times of Israel пише про стрілянину й вибухи на кордоні з Ліваном - там нібито виявлено групу терористів. Відео зі стріляниною і димом, що піднімається, публікують й ресурси, пов'язані з "Хезболлою".

Офіційно ізраїльські військові цю інформацію не коментують.

Мешканцям кількох міст цього району наказано залишатися у своїх будинках.

Група терористів проникла на територію Ізраїлю - дивіться відео:

Жорсткі удари по ХАМАСу, блокада Гази і підготовка до атаки: що відбувається в Ізраїлі

Блокада сектора Гази

Також сьогодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що віддав наказ про повну блокаду сектора Гази, військові блокуватимуть навіть доступ до продовольства.

Ізраїль контролює повітряний простір над Газою та її берегову лінію, а також ввезення і вивезення товарів у сектор через свої прикордонні пункти.

"Я віддав наказ - Газа перебуватиме в повній блокаді. Не буде ні електрики, ні продовольства, ні палива (в Газу). Ми боремося з варварськими (терористами) і відповідатимемо відповідним чином", - цитує Галланта ВВС.

Представник армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що першочерговим завданням армії є ліквідація "проломів у загородженні на кордоні Гази".

Переговори про полонених та доля заручників

Reuters пише, що Катар нібито намагається домовитись про обмін заручників "Хамасу" на 36 палестинських жінок в ізраїльських в'язницях. Переговори, які ведуться в координації зі США з вечора суботи, "просуваються позитивно", але поки що немає ознак точних рішень.

Утім, ізраїльський чиновник заперечує повідомлення про переговори за посередництва Катару: "немає жодних переговорів", зазначає The Times of Israel.

За останніми даними, в Ізраїлі загинуло не менше 800 людей, більше 2200 – поранені, повідомляє Al Jazeera. В Гаазі - 510 загиблих, більше 2500 поранених.

Своєю чергою, CNN стверджує, що бойовики ХАМАСу стратили щонайменше частину заручників. Так, журналісти проаналізували відео, на яких зображено п'ятьох цивільних ізраїльтян, захоплених палестинськими бойовиками. В іншому відео, знятому практично на тому ж місці, видно озброєних бойовиків, спалені автомобілі та чотири тіла на землі.

"Українська" зброя та інша російська ІПСО

Росія намагається знайти вигоду від ескалації ізраїльсько-палестинського конфлікту й розгорнула нову серію ІПСО. Зокрема, за даними ГУР, окупанти передали терористам ХАМАС "затрофеєну" українську зброю, щоб у подальшому звинуватити Україну у продажі бойовикам західного озброєння.

Деякі російські пропагандисти почали поширювати кремлівську інформаційну спецоперацію ще вчора, 8 жовтня.

На думку політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, головне завдання Росії - зірвати постачання озброєння в Україну. Але відвернути увагу від України Росії навряд чи вдасться.

"Єдине, що може вплинути, то це розв'язання війни на Близькому Сході руками Ірану. Для цього Кремль надаватиме Ірану військову допомогу у вигляді постачання зброї та ядерних технологій. Це вигідно Росії, адже тоді вона зможе спробувати підвищити ціну на нафту до 200 доларів. Однак тут РФ увійде в суперечність з іншими країнами. Насамперед - з Китаєм, адже йому нова війна та зростання цін на нафту не цікаві", - сказав Загородній у коментарі Главреду.

Як війна в Ізраїлі позначиться на допомозі Україні

Низка європейських лідерів та українська влада вважають, що РФ використовуватиме ситуацію в Ізраїлі по максимуму, щоб "відвернути увагу" від України. Так, зокрема, висловився президент Польщі Анджей Дуда.

Крім того, за даними українського ЦНС, Москва готувала палестинських терористів управлінню дронами та штурмами.

Але, за словами експерта Загороднього, те, як ситуація в Ізраїлі вплине на подальше надання допомоги Україні, залежить від її тривалості - якщо операція зі знищення терористів ХАМАС затягнеться на більш ніж 1-2 місяці, це може призвести до розсіювання уваги з боку союзників й самих США.

"Поки що я не робив би алармістських прогнозів, тому що Байден уже заявив про 100 мільярдів для України. Це означає, що в Конгресі США розпочинаються торги про обсяг допомоги Україні, в рамках яких можуть зійтися десь на половині, щоб її вистачило до 2025-го року, тобто до приходу до влади нового президента США", - пояснив експерт.

Війна в Ізраїлі - з чого почався новий виток ескалації

8 жовтня Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни і заявив про наміри щодо мобілізації.

Цьому передував кривавий напад терористів "ХАМАСу" на міста Ізраїлю. 7 жовтня бойовики прорвали кордон Ізраїля й сектора Газа та випустили тисячі ракет у бік країни.

У відповідь армія оборони Ізраїлю почала завдавати ударів по військових об'єктах терористів. Авіація Ізраїлю в ніч на понеділок, 9 жовтня, продовжила завдавати ударів по сектору Гази, намагаючись "знищити можливості терористичної групи ХАМАС".

Зокрема, удари завдавалися по будівлі, в якій розміщувалися бойовики ХАМАС, а також по декількох оперативних командних центрах угруповання, зокрема по триповерховому командному центру.

Західні ЗМІ стверджували, що напад ХАМАСу був для ізраїльської розвідки неочікуваним. The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що Іран допоміг спланувати атаку на Ізраїль. У статті зауважується, що Офіцери Корпусу вартових ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС із серпня, щоб розробити повітряний, наземний та морський план вторгнення.

Матеріал підготували: Яна Ставська, Надія Майна

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Ізраїль ХАМАС
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