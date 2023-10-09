Бойовики ПВК Вагнер готували ХАМАС до атаки на Ізраїль: у ЗСУ дізналися деталі

Окремі частини бойовиків ПВК Вагнер готували терористів ХАМАС до нападу на Ізраїль. Бойовий досвід передавався під час навчань у країнах Африки. Тільки російські терористи мають досвід застосування БПЛА з механізмами скидання. Про це заявили у Центрі національного опору при ССО.
Як повідомили у ЦНС, частина бойовиків ПВК Вагнер, які залишили Білорусь і поїхали до країн Африки, брали участь у підготовці та передачі бойового досвіду терористам ХАМАС.
За інформацією Центру, російські терористи вчили ХАМАС застосовувати БПЛА з механізмами скидання.
"Ключовими напрямками підготовки бойовиків ХАМАС стали навчання штурму і застосування малих безпілотних апаратів для скидання вибухового матеріалу. Тільки росіяни, серед союзників ХАМАС, мають досвід застосування дронів з механізмами скидання по техніці ворога. Саме його "вагнерівці" і передавали бойовикам ХАМАС під час навчань у країнах Африки", - підкреслюється в повідомленні.
Роль Росії в нападі терористів ХАМАС на Ізраїль
Росія використовує напад ХАМАС на Ізраїль для дискредитації України, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони. За інформацією розвідки, російське ГУ ГШ РФ (колишнє ГРУ) передало терористам ХАМАС захоплену на війні проти України зброю виробництва Заходу. Мета - звинуватити Київ у "продажу зброї терористам".
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що у війні ХАМАСу проти Ізраїлю "стирчать вуха не тільки Ірану". За його словами, незважаючи на різні історії конфліктів, війни в Ізраїлі та Україні взаємопов'язані.
Президент України Володимир Зеленський потужно засудив напад на Ізраїль. Він порівняв події в Ізраїлі з нападом Росії на Україну. Український гарант вказав на позицію Ірану і закликав світ об'єднатися у війні проти терористичних угруповань.
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