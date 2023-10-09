Ізраїль контролює всі райони, куди вторглися бойовики ХАМАС - ЦАХАЛ

Відбуваються поодинокі зіткнення між військами Ізраїлю та бойовиками ХАМАС, які вторглися в Ізраїль. Не виключено, що в районі все ще є терористи.

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Бойовики ХАМАС все ще можуть залишатися в раніше атакованих регіонах / Колаж: Главред, фото: twitter.com/IdfRussian

Ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з сектором Гази, в які проникли бойовики ХАМАС під час раптової атаки 7 жовтня. Про це заявив офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі.

За його словами, поки що відбуваються поодинокі зіткнення між військами Ізраїлю та бойовиками ХАМАС, які вторглися в Ізраїль. Не виключено, що в цьому районі все ще є терористи, передає The Times of Israel.

Хагарі заявив, що прориви прикордонного бар'єру в Газі будуть фізично захищені танками, які будуть підтримуватися бойовими вертольотами і безпілотниками.

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За словами представника ЦАХАЛу, армія евакуювала 15 з 24 прикордонних міст і продовжить евакуацію інших впродовж найближчого дня. Місто Сдерот на даному етапі не евакуюватимуть.

Хагарі додав, що з моменту початку бойових дій вранці 7 жовтня по Ізраїлю було випущено близько 4400 ракет.

Що стосується призову резервістів, то він повідомив, що ЦАХАЛ "ніколи не мобілізував стільки людей так швидко - 300 тисяч резервістів за 48 годин".

Ситуація в Ізраїлі

Авіація Ізраїлю в ніч на понеділок, 9 жовтня, продовжила завдавати удари по сектору Гази, намагаючись "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". При цьому ізраїльські військові змінили тактику та завдавали удари не лише по домівках командирів, а й по домівках всіх бойовиків.

В результаті повітряних ударів по Газі Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС. Як заявили в Армії оборони Ізраїлю, удари завдавалися по будівлі, в якій розміщувалися бойовики ХАМАС, а також по декількох оперативних командних центрах угруповання, зокрема по триповерховому командному центру.

Видання Reuters писало з посиланням на джерела, що ХАМАСу вдалося застати Ізраїль зненацька своєю атакою завдяки ретельній кампанії обману. ХАМАС створив у Ізраїлю враження, що він не готовий до війни.

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