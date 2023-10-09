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Іран допоміг спланувати атаку на Ізраїль: у WSJ розкрили подробиці

Анна Ярославська
9 жовтня 2023, 06:43 оновлено 9 жовтня, 06:50
Офіцери Корпусу вартових ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС із серпня, щоб розробити повітряний, наземний та морський план вторгнення.
Напад на Ізраїль, прапор Ірану
Іран дав старт вторгненню ХАМАС в Ізраїль - WSJ / Колаж: Главред, фото: Telegram, pixabay.com

Представники Служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль і дали зелене світло для нападу на зустрічі в Бейруті минулого понеділка. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За даними видання, офіцери Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) працювали із ХАМАС з серпня, щоб розробити повітряний, наземний та морський план вторгнення.

Деталі операції були уточнені під час кількох зустрічей в Бейруті, в яких взяли участь офіцери КВІР і представники чотирьох підтримуваних Іраном угруповань бойовиків, зокрема, ХАМАС, який утримує владу в Газі, і Хезболла, шиїтське бойове угруповання та політична фракція в Лівані.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю CNN в неділю, що Штати не бачили доказів причетності Тегерана.

"Ми ще не бачили доказів того, що Іран керував цією конкретною атакою або стояв за нею, але це, безумовно, довгий зв'язок", - сказав він.

"На даний момент у нас немає жодних даних, щоб підтвердити цю інформацію", - зазначив американський офіційний представник цих зустрічей.

Однак європейський чиновник і радник сирійського уряду надав таку ж інформацію про участь Ірану в підготовці нападу, як і високопоставлені члени ХАМАС і Хезболла.

Іранська делегація в ООН в Нью-Йорку не відповіла на запит про коментар.

Пряма роль Ірану вивела б з тіні тривалий конфлікт Тегерана з Ізраїлем, підвищивши ризик більш широкого конфлікту на Близькому Сході. Високопоставлені ізраїльські Служби безпеки пообіцяли завдати удару по керівництву Ірану, якщо Тегеран буде визнаний відповідальним за вбивство ізраїльтян.

Більш широкий план КВІР полягає в тому, щоб створити багатофронтову загрозу, яка може задушити Ізраїль з усіх боків: "Хезболла" і Народний фронт визволення Палестини - на півночі та палестинський Ісламський джихад і ХАМАС - в Газі та на Західному березі.

За даними джерел, Іран відклав інші регіональні конфлікти, зокрема протистояння з Саудівською Аравією в Ємені, щоб направити ресурси КВІР на координацію, фінансування і озброєння Хамасу і "Хезболли".

Ізраїль звинуватив Іран, заявивши, що він стоїть за нападами, хоча і побічно.

Здатність палестинських і ліванських збройних формувань координувати дії з Іраном буде перевірена в найближчі дні.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

Терористи ХАМАС 7 жовтня проникли на територію Ізраїлю з Сектора Гази, їм вдалося захопити низку населених пунктів. До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території та завдали відповідні удари по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху звернувся до населення країни і заявив, що розпорядився зачистити прикордонні населені пункти від терористів і провести мобілізацію резервістів.

"Це не операція, не ескалація — це війна. ХАМАС заплатить за неї безпрецедентну ціну", - сказав він.

Незабаром Ізраїль оголосив про початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

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Ізраїль Хезболла новини Ізраїлю Напад ХАМАС на Ізраїль
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