Ізраїль масовано вдарив по Сектору Газа: знищують будинки усіх бойовиків

Вночі армія Ізраїлю знищила, зокрема, низку командних пунктів і будівлю, де проживають бойовики ХАМАС.

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Ізраїль вночі масовано вдарив по Сектору Газа/ колаж: Главред, фото: скрін

Авіація Ізраїлю в ніч на понеділок, 9 жовтня, продовжила завдавати ударів по Сектору Газа, намагаючись "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". При цьому ізраїльські військові змінили тактику і тепер наносять удари не лише по будинках командирів, а й по будинках усіх бойовиків.

Про це повідомляє The Times of Israel. Зазначається, що під час нічних ударів було знищено, зокрема: кілька командних пунктів: будівлю, у якій проживали бойовики; командний центр, який використовується високопоставленим чиновником військово-морських сил ХАМАС тощо.

У той же час офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін розповів у Telegram, що був ліквідований один із командирів бойовиків Ріфат Абу-Хілаль, він же "Абу аль-Абад".

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Левін також зазначив, що, за його інформацією, з Сектору Газа з жахом повідомляють, що Ізраїль знищує не лише будинки командирів, як робив раніше, а й будинки навіть пересічних бойовиків. Якщо раніше ізраїльська армія діяла за протоколом "Акеш ба гаг" ("Стук по даху"), то тепер будинки знищуються без попередження.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня ХАМАС пішов в атаку на Ізраїль, бойовики проникли на територію Ізраїлю з Сектора Гази, їм вдалося захопити низку населених пунктів. Проте вже до вечора цього дня війська Ізраїлю увійшли до всіх міст біля Сектору Газа і почали зачистку від бойовиків.

Наступного дня, 8 жовтня, прем'єрміністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що почалася "довга і важка війна", у той же час він зазначив, що перший етап війни уже закінчується знищенням більшості сил противника, які проникли на територію Ізраїлю. Сектор Газа оголосили закритою зоною.

Також 8 жовтня Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни і готується до мобілізації. Військово-політичний кабінет Ізраїлю ухвалив рішення про запуск пункту "40 аллеф" – це означає, що Єрусалим офіційно заявляє про оголошення війни.

Серед загиблих в Ізраїлі є українці. Підтвердилася загибель двох громадян України, повідомив президент Володимир Зеленський. Також він сказав, вже є більше сотні звернень до посольства від українців в Ізраїлі.

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