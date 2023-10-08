Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни і готується до мобілізації

Військово-політичний кабінет Ізраїлю ухвалив рішення про запуск пункту "40 аллеф" – це означає, що Єрусалим офіційно заявляє про оголошення війни.

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Ізраїль після нападу терористів з Сектора Газа офіційно перейшов у стан війни / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com

Військово-політичний кабінет Ізраїль ухвалив рішення, згідно з яким держава на офіційному рівні переходить у стан війни. Для цього влада активувала відповідний пункт "40 аллеф". Обговорюється мобілізація військового резерву.

Як повідомляє місцеве видання Новини Ізраїлю, ізраїльська держава офіційно переходить у стан війни. Влада активувала пункт "40 аллеф", який передбачає, що Ізраїль переходить у стан війни тільки у тому випадку, якщо таке рішення ухвалюється урядом.

"Цей пункт передбачає, що "держава не буде починати війну і не буде переходити до значних військових дій, які можуть з високим ступенем ймовірності призвести до війни, крім як у разі відповідного рішення уряду", - зазначили журналісти.

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Що дає запуск пункту "40 аллеф"

Уряд отримує можливість видати наказ "щодо здійснення значних військових дій, які можуть з високим ступенем ймовірності призвести до війни";

Внести зміни до компенсаційних виплат, які Ізраїль виплачуватиме жертвам;

Ізраїль готує мобілізацію резерву

Крім того, 9 жовтня профільний комітет ізраїльського парламенту проведе слухання щодо узгодження мобілізації резерву.

"Водночас завтра вранці комітет Кнесету із закордонних справ і безпеки проведе спеціальні слухання з метою схвалення мобілізації резерву", - пишуть місцеві джерела.

Крім того, ізраїльські міністри запустили надзвичайні правила, які дозволяють проводити заочні слухання в судах. Причиною тому стала складність з транспортуванням полонених і наявністю поліцейських кадрів.

"На тлі війни на півдні підрозділ Маган, що забезпечує охорону міністрів і очолює Шин-Бет, сьогодні видало директиву міністрам не наближатися до арабських поселень і уникати поїздок "проблемними маршрутами". Крім того, слід уникати поїздок проблемними маршрутами, таким як Ваді Ара і Ваді Мілк", - інформує пресслужба.

У Нетаньяху підтвердили, що Ізраїль перейшов у стан війни

"Політико-безпековий кабінет вчора ввечері затвердив воєнний стан і, відповідно, проведення значних бойових дій. Це відповідно до статті 40 Основного Закону Про уряд. Війна, нав'язана Державі Ізраїль через смертоносний терористичний напад із сектора Гази, почалася 7 жовтня 2023 року о 06:00", - зазначили у пресслужбі апарату прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

ХАМАС напав на Ізраїль

Бойовики терористичного угруповання ХАМАС вранці 7 жовтня почали війну проти Ізраїлю. Вони завдали ударів по центральній і південній частинами держави із повітря, суші і моря. Удари наносилися з Сектора Газа. За даними журналістів, терористи випустили по Ізраїлю понад 2200 ракет.

Ізраїль оголосив про воєнний стан. Біля кордону з Сектором Газа впровадили режим "особливої зони". Ізраїльська армія веде бої з терористами ХАМАС на півдні країни біля кордону з Гази.

Журналісти The Guardian пишуть, що Ізраїль готується до проведення наземної військової операції в Секторі Газа. ЦАХАЛ веде операцію з метою звільнення заручників і ліквідації терористів.

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