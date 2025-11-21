Літо розтягнеться на 8 місяців на рік: учені приголомшили неймовірним прогнозом

Цей процес відображає закономірності кліматичної системи Землі, але сучасні зміни відрізняються за швидкістю.

Літо розтягнеться на 8 місяців / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexas_Fotos, Pixabay/geralt

Ви дізнаєтеся:

До 2100 року тривалість літа може збільшитися до 242 днів

Тривалість літа пов'язана з різницею температур між Арктикою та екватором

Вчені вивчають кліматичні дані за останні тисячоліття, щоб зрозуміти, як змінюватимуться літні сезони в Європі в міру продовження глобального потепління.

Аналіз показав, що шість тисяч років тому літо в регіоні тривало майже 200 днів. Така тривала тепла погода пояснюється ослабленням основних повітряних і океанічних потоків в Арктиці, йдеться в матеріалі Daily Mail.

Сьогодні літо в Європі триває приблизно стільки ж, проте вчені прогнозують, що до 2100 року його тривалість може збільшитися до 242 днів. Цей процес відображає закономірності кліматичної системи Землі, але сучасні зміни відрізняються за швидкістю, причинами та інтенсивністю.

Тривалість літнього сезону тісно пов'язана з різницею температур між Арктикою та екватором. Цей "широтний температурний градієнт" спрямовує потужні вітри з Атлантики в Європу, формуючи погодні системи по всьому континенту. Він також сприяє розподілу тепла від тропіків до полюсів і підтримує циркуляцію океану.

В останні десятиліття Арктика нагрівається приблизно в чотири рази швидше, ніж решта світу, що призводить до швидкого скорочення цього градієнта. Внаслідок уповільнення і хвилястості струменевої течії тепле повітря затримується над Європою довше, створюючи більш тривале і стабільне літо. Дослідження показують, що кожен градус зменшення широтного градієнта додає в Європі шість додаткових днів теплого сезону.

З урахуванням поточних темпів глобального потепління, якщо викиди парникових газів залишаться на сучасному рівні, до 2100 року літо може стати на 42 дні довшим. Це перевищить тривалість незвично довгого літа, зафіксованого 6000 років тому, і спричинить серйозні наслідки для людства.

Продовження теплого сезону до восьми місяців здатне викликати значні труднощі, особливо в сільському господарстві. Довший вегетаційний період скорочує час відновлення ґрунтів і збільшує навантаження від спеки та дефіциту води. Тривале і спекотне літо підвищує ризик хвиль тепла і посух, що створює загрозу для громадської охорони здоров'я.

Наразі широтний температурний градієнт уже досяг значень, нижчих за природні мінімуми минулого, і, згідно з прогнозами, і надалі слабшатиме в міру того, як Арктика нагріватиметься. Це вказує на те, що європейські літа ставатимуть дедалі тривалішими й екстремальнішими.

Прогноз зміни клімату: думка вчених

Крайні погодні явища, які минулого місяця призвели до масштабних пожеж в Іспанії та Португалії, тепер стали приблизно в 40 разів ймовірнішими через зміни клімату. Раніше, в доіндустріальний період, такі умови виникали не частіше ніж один раз на 500 років. Сьогодні ж, через викиди парникових газів від спалювання вугілля, нафти і газу, подібні події можуть відбуватися кожні 15 років.

Про джерело: Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

