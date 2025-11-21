"Закриє угоду": ексчоловік Меган Маркл перервав мовчання про шлюб принца Гаррі

Меган Маркл вперше вийшла заміж за Тревора Енгельсона.

Меган Маркл вдруге вийшла заміж за принца Гаррі / колаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal

Хто був першим чоловіком Меган Маркл

Як Тревор Енгельсон відреагував на її шлюб із принцом Гаррі

Американська акторка і дружина британського принца Гаррі Меган Маркл зараз перебуває у другому шлюбі - її першим чоловіком був продюсер і режисер Тревор Енгельсон. Нещодавно його подруга Бетені Франкель розповіла Daily Mail, як Енгельсон сприйняв новину про нові стосунки колишньої дружини і яким бачив майбутнє королівської пари.

Бетені сама деякий час зустрічалася з Тревором, який тепер теж щасливий у другому шлюбі. У період їхніх стосунків Енгельсон відверто ділився з дівчиною своїми думками про роман Маркл і принца Гаррі.

Принц Гаррі з Меган Маркл у США / фото: instagram.com, Меган Маркл

"Він сказав, що його колишня знімалася в серіалі "Форс-мажори". Я не знала, що це за шоу. Я не знала цю жінку. Кілька місяців потому я побачила фотографії, на яких Гаррі зустрічається з кимось, і написала йому: "Це твоя колишня?". Тревор сказав: "Так", - згадала дівчина.

На думку Тревора, Меган зробила б усе можливе, щоб вийти заміж за принца. Для неї це було свого роду "угодою", яку потрібно завершити.

"Вона (Меган - прим. ред.) закриє цю угоду", - відповів Енгельсон на запитання про майбутнє королівської пари.

Про персону: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

