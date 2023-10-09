ХАМАС 'серйозно ослаблений': в ЦАХАЛ повідомили, що зараз відбувається в Ізраїлі

Бої між ізраїльськими військами і терористами ХАМАС тривають в семи-восьми місцях навколо Сектора Гази на ізраїльській стороні кордону.

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Армія оборони Ізраїлю завдає ударів по Сектору Гази / Колаж: Главред, фото: скріншот, twitter.com/IdfRussian

Внаслідок повітряних ударів по Газі, які тривали до ранку понеділка, 9 жовтня, Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС.

Як заявили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), удари завдавалися по будівлі, в якій розміщувалися бойовики ХАМАС, а також по декількох оперативних командних центрах угруповання, зокрема по триповерховому командному центру, передає CNN.

Також Армія оборони Ізраїлю атакувала:

відео дня

командний пункт, який належить високопоставленому оперативнику Військово-морських сил ХАМАС на ім'я Махмад Кашта;

оперативний актив ХАМАС в мечеті в місті Джабалія;

розвідувальний об'єкт і додатковий об'єкт, який використовується ХАМАСом.

Дивіться відео - У Мережі з'явилися кадри атаки на об'єкти ХАМАСу:

Видання The Times of Israel пише, що бої між ізраїльськими військами і терористами ХАМАС тривають у семи-восьми місцях навколо сектора Гази на ізраїльській стороні кордону.

"Ми все ще боремося. Є від семи до восьми відкритих місць навколо гази, (де) у нас все ще є воїни, які борються з терористами. Ми думали, що до вчорашнього дня ми матимемо повний контроль. Я сподіваюся, що до кінця дня ми це зробимо", - сказав речник Армії оборони Ізраїлю Річарда Хехта.

Що відбувається в Ізраїлі

Авіація Ізраїлю в ніч на понеділок, 9 жовтня, продовжила завдавати удари по Сектору Гази, намагаючись "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". При цьому ізраїльські військові змінили тактику і тепер завдають ударів не лише по домівках командирів, а й по домівках всіх бойовиків.

Кількість жертв атаки терористичного угруповання ХАМАС проти Ізраїлю зросла до понад 150 осіб, понад 1100 осіб отримали поранення. Серед них як поранені внаслідок ракетних ударів, так і від рук бойовиків ХАМАС, які проникали на територію Ізраїлю та розстрілювали військових і цивільних осіб.

7 жовтня ХАМАС пішов в атаку на Ізраїль, бойовики проникли на територію Ізраїлю із Сектора Гази, їм вдалося захопити низку населених пунктів. Проте вже до вечора цього дня війська Ізраїлю увійшли в усі міста біля Сектора Гази і почали зачистку від бойовиків.

Наступного дня, 8 жовтня, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що почалася "довга та важка війна", водночас він зазначив, що перший етап війни вже закінчується знищенням більшості сил противника, які проникли на територію Ізраїлю. Сектор Гази оголосили закритою зоною.

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