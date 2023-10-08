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Росіяни запустили божевільний фейк про Україну та ХАМАС: що вигадали

Яна Ставська
8 жовтня 2023, 17:43 оновлено 8 жовтня, 18:01
Росія намагається створити ілюзію непричетності до терористів "ХАМАС", очорнюючи Україну.
Росіяни запустили божевільний фейк про Україну та ХАМАС: що вигадали
РФ запустила новий фейк про Україну / Колаж Главреда: Скріншоти з відео

Російські пропагандисти почали просувати наратив про нібито українську зброю, яка потрапила до рук терористів "ХАМАС".

Як повідомляє Military Media Center, у російських пабліках з'явилося відео, на якому нібито представники "ХАМАС" демонструють українську зброю. Зокрема арабською мовою стверджується, що саме Україна продала терористам західні зразки озброєння. Відео триває лише 12 секунд і викликає багато сумнівів, зауважують фахівці.

"Слід зазначити, що по суті, українці не могли б цього зробити, адже наші західні партнери пильно слідкують за озброєнням та військовою технікою, які вони нам постачають для боротьби з російським агресором", - йдеться у повідомленні Military Media Center.

відео дня

Вірогідно, припускають експерти, відео нашвидкоруч зняте якимось з російських центрів інформаційно-психологічних операцій. "Таким чином росіяни намагаються виправдати себе і створити ілюзію того, що вони непричетні до терористів з "ХАМАС", - зауважують у центрі.

Водночас фахівці нагадують, що саме Росія на офіційному рівні співпрацює з терористами "ХАМАС".

"Терористи давно співпрацюють з терористами", - наголосили у Military Media Center.

Окремо фейки про зброю поширюють й представники окупаційної армії ЗС РФ. До прикладу, вранці 8 жовтня у Міноборони Росії заявили, що українська влада "продала", мовляв, терористам частину поставленої західної зброї.

Усі ці наративи ворога розраховані, зокрема, для того, щоб посіяти зерно сумніву у західної аудиторії щодо доречності допомоги Україні й доброчесності українського військового командування, таким чином - щоб зірвати майбутні поставки зброї для ЗСУ.

Крім того, помічено також, що російські пропагандистські ресурси "ліплять" фейки про нібито надання США зброї Ізраїлю коштом "українського" пакета допомоги. Абсолютно вигадана "новина" з'явилась у Telegram "Военного обозревателя", якого неодноразово викривали у тиражуванні ІПСО РФ.

"Американський Сенат відкликає передачу Україні 30 танків Abrams та 10 винищувачів F-16, а також $8 млрд на користь надання військової допомоги Ізраїлю", - йдеться у неправдивій новині пропагандистів.

Новий російський фейк про українську зброю в Ізраїлі - дивіться відео:

Росіяни запустили божевільний фейк про Україну та ХАМАС: що вигадали

Росія отримає вигоду від війни в Ізраїлі

На думку президента Польщі Анджея Дуди, війна на Близькому Сході на руку Кремлю, бо вона відвертає увагу від України.

"Це, безумовно, вигідно для Росії та для російської агресії проти України. Це відвертає увагу всього світу", - відповів він в інтерв'ю PolsatNews.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець, своєю чергою, зауважив, що за атаками терористів ХАМАС на Ізраїль стоїть Росія.

"Через розпалювання війни на Близькому Сході РФ також сподівається на ослаблення допомоги Україні нашими міжнародними партнерами, зокрема США, які мають прямі союзницькі зобов'язання перед Ізраїлем", – написав Лубінець у Telegram.

Чиновник заявив, що Україна та партнери мають завадити Кремлю.

Війна в Ізраїлі - головне

8 жовтня Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни і заявив про наміри щодо мобілізації.

Цьому передував кривавий напад терористів "ХАМАСу" на міста Ізраїлю. 7 жовтня бойовики прорвали кордон Ізраїля й сектора Газа та випустили тисячі ракет у бік країни.

У відповідь армія оборони Ізраїлю почала завдавати ударів по військових об'єктах терористів. Тривають бої на півдні країни біля кордону з Гази.

За останніми даними, від атаки "ХАМАС" загинуло щонайменше 600 ізраїльтян. Підтверджено також загибель двох українок.

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