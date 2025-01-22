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Стамбульський ультиматум від Путіна: Зеленський зробив заяву і розкрив деталі

Андрій Ганчук
22 січня 2025, 11:14
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Білорусь готувала свою ініціативу щодо України, але агресорка Росія висунула повторний ультиматум, сказав Володимир Зеленський.
Зеленський, Путін
Прямих перемовин у Стамбулі з Путіним ніколи не було - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Головне із заяви Зеленського:

  • РФ у Стамбулі вимагала від України капітуляції
  • Прямих перемовин із Путіним у Стамбулі не було
  • Україну на консультації в Стамбулі вмовив Ердоган

Глава Кремля Володимир Путін часто говорить про свій нібито намір повернутися до "Стамбульських домовленостей". Однак у Туреччині Київ і Москва не проводили переговорів на рівні лідерів держав. Консультації в Стамбулі були спробою РФ примусити Україну до капітуляції, українська держава неодноразово чула "вимоги" про мовляв, зміну влади, "визнання" Донбасу російським, нейтралітет та інші ультиматуми. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради в Давосі він розповів, що прямих перемовин між ним і Путіним у Стамбулі не було.

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"Немає жодних турецьких перемовин, оскільки я президент, я парламентер, а в Росії він парламентер - Путін. Ніколи не зустрічався в Туреччині з Путіним", - сказав глава держави.

Які ультиматуми висувала РФ

За словами Зеленського, перемовини у Стамбулі доречніше назвати "ультиматумами Путіна".

"Вони (Росія, - ред.) сказали, що я повинен відступити, вони змінять мене на проросійського Медведчука. Тому я більше не президент. Для мене це не проблема, будуть голосувати наші люди. Я маю на увазі, що це не мета. Весь Донбас - це Росія, ми повинні визнати. Потім ми маємо визнати російську мову, проголосувати і змінити нашу Конституцію, щоб ми мали нейтральний статус, зменшити армію до 50 тисяч. Потім ми маємо віддати всю зброю, від артилерії, все що до 20 км ми маємо зруйнувати і віддати їм. Тому, ніколи не було ніяких переговорів, це ультиматум від убивці", - пояснив Зеленський.

Стамбульський ультиматум від Путіна: Зеленський зробив заяву і розкрив деталі
Коротко про Формулу миру Зеленського / Інфографіка: Главред

Також він уточнив, що була ще й певна ініціатива з боку Білорусі, але Кремль висунув повторний ультиматум.

"Потім у Туреччині вони хотіли організувати і президент Ердоган просив мене: "Будь ласка, вони повинні сісти поговорити". Я сказав: "Добре, якщо ви хочете, вони будуть говорити". Вони прийшли і знову висунули ультиматум. Отже, ми не можемо сказати, що в нас були якісь переговори, оскільки всі три рази були ультиматуми від Путіна", - наголосив Володимир Зеленський.

Перемовини щодо завершення війни Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, глава фракції Слуга народу Давид Арахамія зробив прогноз, згідно з яким перемовини між Києвом і командою Трампа щодо завершення російсько-української війни можуть початися вже в лютому. Очікується подальший розвиток подій.

США здатні впровадити нові санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від перемовин з Україною, сказав американський президент Дональд Трамп. За словами Трампа, він незабаром поговорить із Путіним і готовий до зустрічі в будь-який час.

Після перемовин із Путіним Трамп зрозуміє, що глава Кремля недоговороздатний, вважає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Вашингтону слід посилити підтримку Києва, щоб українська армія завдала військової поразки Росії.

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Стамбульські переговори - що про них відомо

Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року. 10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.
У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке". Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували. 24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати". Видання The Wall Street Journal розкрило деталі мирної угоди, яка розроблялася українською та російською стороною навесні 2022 року. Як пише видання, документ датований 15 квітня 2022 року. Учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках". Крім того, йшлося про те, щоб позбавити Україну можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу та залишити анексований Крим під фактичним контролем Росії.

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Володимир Зеленський Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори з Росією
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