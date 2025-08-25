Рус
Трамп і Путін провели переговори про "новий світовий порядок": що чекає на Україну

Юрій Берендій
25 серпня 2025, 15:31
Переговори на Алясці є етапом формування нового світового порядку, де Україну намагаються поставити перед фактичною капітуляцією, вказує Горбач.
Трамп і Путін провели переговори про 'новий світовий порядок': що чекає на Україну
Трамп і Путін провели переговори про "новий світовий порядок" / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що сказав Горбач:

  • Росія прагне вибити собі кращі умови для продовження війни
  • У Кремля є дві ключові цілі
  • Україна має спільні інтереси з колективною Європою

Заяви спецпредставника Віткоффа не заслуговують на увагу, адже не мають жодного сенсу. Часто й заяви Трампа позбавлені логіки, однак росіяни використовують їх як інструмент у дипломатії та переговорах зі США. Про це в коментарі Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

За його словами, під прикриттям розмов про перемир’я чи примирення Москва прагне вибити вигідніші умови для подальшої агресії та руйнування світового порядку, зокрема існуючих кордонів.

Горбач підкреслив, що Кремль намагається закріпити в угодах із Заходом два ключові моменти. По-перше, створити прецедент силової зміни кордонів у Європі, а по-друге — здобути можливість зосередити ресурси для нового удару, який може бути спрямований як проти України, так і проти колективного Заходу, адже їхня стратегічна мета його зруйнувати.

"Зараз для них вирішальний момент: чи вдасться це зробити вже зараз або процес буде відкладений і реалізований в кілька етапів. Тому ситуація надзвичайно небезпечна і загрозлива не тільки для України, але і перш за все для Європи. Для США - теж, але вони цього просто не усвідомлюють. Європейські ж лідери усвідомлюють, тому і стурбовані настільки, що кинули всі справи і разом вирушили до Вашингтона. Адже мова йде перш за все про загрозу європейській безпеці", - вказує експерт.

Горбач підкреслює, що переговори між Трампом і Путіним на Алясці стали першим етапом домовленостей щодо нового світового устрою. Саме цього Путін прагне ще з Мюнхенської конференції 2007 року — зруйнувати чинні правила та встановити нові міжнародні норми. Ці правила, за його словами, визначатимуться під час перемовин Путіна з Трампом і Сі Цзіньпіном на початку вересня.

Європа ж не бажає повторного поділу на сфери впливу (російську чи американську) і намагається цьому протидіяти.

Аналітик вказує на те, що Україна нині має спільну долю з європейськими країнами, адже також не хоче опинитися у зоні чужого контролю, особливо російського. Тому інтереси Києва та Європи збігаються, однак чи зможуть вони разом протистояти тандему Трампа й Путіна — питання відкрите.

"Загалом, якщо говорити про переговори на Алясці, пропозиції Путіна і те, як їх озвучує Трамп, то наші варіанти виходу з цієї ситуації дуже обмежені. Нам фактично пропонують капітуляцію. Це вже озвучено навіть деякими нашими партнерами. Трамп просуває ідею "миру через капітуляцію" і, очевидно, ще деякий час буде наполягати на цьому. Але погодитися на це ми не можемо, адже це буде кінець історії для нас", - резюмував він.

Чи піде Путін на мирні переговори щодо України

Як писав Главред, спроба президента США Дональда Трампа схилити російського диктатора Володимира Путіна до мирних переговорів з Україною обернулася для нього черговим приниженням. Таку оцінку в ефірі Еспресо дав голова ГО "Центр спільних дій", колишній віцепрем’єр-міністр з питань євроінтеграції Олег Рибачук. Він зауважив, що після зустрічі Путіну довелося виправдовуватися та демонструвати, що переговори начебто мали результат.

"Яка проблема в Трампа виникає з Путіним – Путін кожний раз просто виставляє Трампа дурнем. Американська преса дуже зубаста. Вони після Аляски на шматки рвали Трампа за оті приниження – за американських солдатів, які навколішках притягали закривавлену червону доріжку, і взагалі за те, як це було організовано. Потім Трамп намагався доказати, що це не так, що він має великий вплив, і продемонстрував цей вплив європейцям: от я щойно розмовляв – Путін погодився і обіцяв, він сприймає гарантії й він готовий до зустрічі", – сказав Рибачук.

При цьому політик наголосив, що російський лідер навряд чи погодиться на справжні мирні перемовини без попередньої консультації з головою КНР Сі Цзіньпінем.

Переговори Трампа і Путіна на Алясці - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спецпредставник президента США Стів Віткофф поділився новими деталями переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на Алясці, зазначивши, що російська сторона майже відразу пішла на поступки.

Однак бачення успіху саміту в обох лідерів різне. Для Трампа головна мета — досягти перемир’я, тоді як для Путіна вже сама зустріч із президентом США без будь-яких поступок є результатом. Bloomberg зазначає, що Трамп прагне зупинити вогонь, тоді як Путін бачить перемогою сам факт переговорів. Попри різні очікування, обидва лідери зацікавлені у продовженні таких зустрічей.

При цьому Путін висунув жорсткі умови для припинення вогню, але не виключається, що він і Трамп зможуть дійти компромісу щодо поступового завершення повітряної війни. Як пише Reuters, за даними джерела, близького до Кремля, між Вашингтоном і Москвою намітилися певні точки зближення — зокрема, Путін озвучив ідею можливої ядерної угоди, яка дозволила б обом лідерам зберегти обличчя.

Інші новини:

Про персону: Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

