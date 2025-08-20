Поступки з перших хвилин: Віткофф розкрив нові деталі зустрічі Трампа і Путіна

Стів Віткофф не став розповідати, про що конкретно говорили президенти на Алясці, але назвав Трампа майстром укладання угод.

Стів Віткофф розповів про зустріч Трампа і Путіна на Алясці / Колаж: Главред, фото: скріншот, росЗМІ

Головні тези:

Зустріч Трампа і Путіна була довгою, оскільки сторони просунулися до можливої мирної угоди

США розглядають саме мирну угоду, а не просто припинення вогню

Спецпосланець американського президента Стів Віткофф розкрив нові подробиці переговорів президентів США і Росії на Алясці. За його словами, росіяни майже відразу пішли на поступки.

"Знаєте, частиною отримання цих поступок було з'ясування, чи готові росіяни бути більш гнучкими. І було ясно, що це важлива розвідінформація, яку нам потрібно було побачити. Президент розвинув це майже одразу, що призвело до тривалості зустрічі", - сказав Віткофф в ефірі Fox news.

За його словами, зустріч Трампа і Путіна тривала доволі довго, тому що сторони "справді просунулися в напрямку мирної угоди".

Віткофф також пояснив, чому сторони розглядають мирну угоду, а не договір про припинення вогню.

"Мирна угода - це зовсім інше. Вона набагато міцніша. І президент відчув на зустрічі, що є багато передумов для мирної угоди, то чому б не прагнути до неї? І, звісно, у цьому божевільному світі його за це розкритикували", - сказав спецпредставник Трампа.

Віткофф не став розповідати, про що конкретно говорили сторони на Алясці, але зробив комплімент Трампу, назвавши його майстром укладання угод.

"Для мене він [Трамп] - легенда. Його політичні приписи настільки прагматичні, настільки розумні", - сказав він.

​Стів Віткофф і Кіт Келлог / Інфографіка: Главред ​

Переговори на Алясці - чим закінчився саміт Трампа і Путіна

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що під час переговорів на Алясці було досягнуто прогресу щодо врегулювання війни Росії проти України. За словами Трампа, зараз усе залежить від українського лідера Володимира Зеленського.

У The New York Times вказують, що Трамп потрапив у глухий кут після зустрічі з Путіним. Журналісти вважають, що президент США опинився перед складним вибором - зберігати статус нейтрального посередника або стати справжнім союзником України.

Пізніше Трамп зробив низку важливих заяв щодо тристоронніх переговорів. Зокрема, він наголосив на важливості зустрічі Зеленського і Путіна. Також Трамп зазначив, що Україна не стане членом НАТО.

"Але, знаєте, Україна поверне собі своє життя. Вони припинять втрачати людей по всій країні і отримають багато землі", - заявив президент США.

Зустріч Путіна і Зеленського - що відомо

Як повідомляв Главред, президент США Трамп планує організувати зустріч між Путіним і Зеленським до кінця серпня. Він уже почав підготовку до переговорів. Після двосторонньої зустрічі планується тристоронній саміт за участю Зеленського, Путіна і Трампа.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що саміт потенційно може відбутися протягом двох тижнів.

Серед можливих локацій зустрічі Зеленського і Путіна називають Женеву, Рим або місто в Угорщині.

За даними ЗМІ, Путін запропонував Зеленському зустрітися в Москві. Глава України відповів відмовою.

Швейцарія висловила готовність прийняти зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Йому пообіцяли імунітет від кримінального переслідування.

Білорусь також готова організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Чи буде укладено мир між РФ і Україною - думка експерта

Аналітик, політтехнолог Олександр Кочетков вважає, що наразі Україна і країна-агресор Росія не наблизилися до мирного врегулювання.

"На Алясці Путін просто підтвердив Трампу готовність зустрічатися і домовлятися із Зеленським. Але на своїх умовах, звісно. Це мізерний, але крок до врегулювання, тому що раніше Кремль пускав піну з рота, що Зеленський нелегітимний, і з ним домовлятися нема про що", - сказав Кочетков.

Що стосується Зеленського, то він у Вашингтоні також підтвердив Трампу, що готовий зустрічатися і домовлятися з Путіним.

"Але теж на своїх умовах! Тобто, вихід ЗСУ з Донбасу для України неприйнятний. І нам необхідні надійні гарантії безпеки. Зближення позицій України і РФ поки що не відбулося ні на йоту", - упевнений аналітик.

