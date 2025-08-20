Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Поступки з перших хвилин: Віткофф розкрив нові деталі зустрічі Трампа і Путіна

Анна Ярославська
20 серпня 2025, 09:06
280
Стів Віткофф не став розповідати, про що конкретно говорили президенти на Алясці, але назвав Трампа майстром укладання угод.
Стів Віткофф, Зеленський, Путін
Стів Віткофф розповів про зустріч Трампа і Путіна на Алясці / Колаж: Главред, фото: скріншот, росЗМІ

Головні тези:

  • Зустріч Трампа і Путіна була довгою, оскільки сторони просунулися до можливої мирної угоди
  • США розглядають саме мирну угоду, а не просто припинення вогню

Спецпосланець американського президента Стів Віткофф розкрив нові подробиці переговорів президентів США і Росії на Алясці. За його словами, росіяни майже відразу пішли на поступки.

"Знаєте, частиною отримання цих поступок було з'ясування, чи готові росіяни бути більш гнучкими. І було ясно, що це важлива розвідінформація, яку нам потрібно було побачити. Президент розвинув це майже одразу, що призвело до тривалості зустрічі", - сказав Віткофф в ефірі Fox news.

відео дня

За його словами, зустріч Трампа і Путіна тривала доволі довго, тому що сторони "справді просунулися в напрямку мирної угоди".

Віткофф також пояснив, чому сторони розглядають мирну угоду, а не договір про припинення вогню.

"Мирна угода - це зовсім інше. Вона набагато міцніша. І президент відчув на зустрічі, що є багато передумов для мирної угоди, то чому б не прагнути до неї? І, звісно, у цьому божевільному світі його за це розкритикували", - сказав спецпредставник Трампа.

Віткофф не став розповідати, про що конкретно говорили сторони на Алясці, але зробив комплімент Трампу, назвавши його майстром укладання угод.

"Для мене він [Трамп] - легенда. Його політичні приписи настільки прагматичні, настільки розумні", - сказав він.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
​Стів Віткофф і Кіт Келлог / Інфографіка: Главред ​

Переговори на Алясці - чим закінчився саміт Трампа і Путіна

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що під час переговорів на Алясці було досягнуто прогресу щодо врегулювання війни Росії проти України. За словами Трампа, зараз усе залежить від українського лідера Володимира Зеленського.

У The New York Times вказують, що Трамп потрапив у глухий кут після зустрічі з Путіним. Журналісти вважають, що президент США опинився перед складним вибором - зберігати статус нейтрального посередника або стати справжнім союзником України.

Пізніше Трамп зробив низку важливих заяв щодо тристоронніх переговорів. Зокрема, він наголосив на важливості зустрічі Зеленського і Путіна. Також Трамп зазначив, що Україна не стане членом НАТО.

"Але, знаєте, Україна поверне собі своє життя. Вони припинять втрачати людей по всій країні і отримають багато землі", - заявив президент США.

Зустріч Путіна і Зеленського - що відомо

Як повідомляв Главред, президент США Трамп планує організувати зустріч між Путіним і Зеленським до кінця серпня. Він уже почав підготовку до переговорів. Після двосторонньої зустрічі планується тристоронній саміт за участю Зеленського, Путіна і Трампа.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що саміт потенційно може відбутися протягом двох тижнів.

Серед можливих локацій зустрічі Зеленського і Путіна називають Женеву, Рим або місто в Угорщині.

За даними ЗМІ, Путін запропонував Зеленському зустрітися в Москві. Глава України відповів відмовою.

Швейцарія висловила готовність прийняти зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Йому пообіцяли імунітет від кримінального переслідування.

Білорусь також готова організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Чи буде укладено мир між РФ і Україною - думка експерта

Аналітик, політтехнолог Олександр Кочетков вважає, що наразі Україна і країна-агресор Росія не наблизилися до мирного врегулювання.

"На Алясці Путін просто підтвердив Трампу готовність зустрічатися і домовлятися із Зеленським. Але на своїх умовах, звісно. Це мізерний, але крок до врегулювання, тому що раніше Кремль пускав піну з рота, що Зеленський нелегітимний, і з ним домовлятися нема про що", - сказав Кочетков.

Що стосується Зеленського, то він у Вашингтоні також підтвердив Трампу, що готовий зустрічатися і домовлятися з Путіним.

"Але теж на своїх умовах! Тобто, вихід ЗСУ з Донбасу для України неприйнятний. І нам необхідні надійні гарантії безпеки. Зближення позицій України і РФ поки що не відбулося ні на йоту", - упевнений аналітик.

Інші новини:

Про персону: Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України. Веде власний ютюб-канал, коментує події в Україні та світі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори Стів Віткофф Переговори на Алясці
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін не сяде за стіл переговорів із Зеленським: CNN назвали головний фактор

Путін не сяде за стіл переговорів із Зеленським: CNN назвали головний фактор

11:03Політика
США прикриють Україну з повітря: Трамп заінтригував заявою

США прикриють Україну з повітря: Трамп заінтригував заявою

10:13Війна
РФ використовує новий дрон з LTE-зв’язком: яку небезпеку він несе

РФ використовує новий дрон з LTE-зв’язком: яку небезпеку він несе

10:10Війна
Реклама

Популярне

Більше
Максим Галкін залишив Аллу Пугачову без мільйонів - обхитрив усіх

Максим Галкін залишив Аллу Пугачову без мільйонів - обхитрив усіх

Мінус 65 кіло: популярний український комік став невпізнанним після схуднення

Мінус 65 кіло: популярний український комік став невпізнанним після схуднення

Де три відмінності між хлопчиками, які дивляться на акваріум: складна загадка

Де три відмінності між хлопчиками, які дивляться на акваріум: складна загадка

Дрони РФ атакували Україну: у трьох областях - "прильоти", пожежі та постраждалі

Дрони РФ атакували Україну: у трьох областях - "прильоти", пожежі та постраждалі

Зустріч Путіна і Зеленського: у Лукашенка виступили з несподіваною пропозицією

Зустріч Путіна і Зеленського: у Лукашенка виступили з несподіваною пропозицією

Останні новини

11:03

Путін не сяде за стіл переговорів із Зеленським: CNN назвали головний фактор

10:37

Китайський гороскоп на завтра 21 серпня: Зміям - занепокоєння, Коням - образи

10:13

США прикриють Україну з повітря: Трамп заінтригував заявою

10:12

"Отримав результати": Тарас Цимбалюк зробив зізнання про своє здоров'я

10:10

РФ використовує новий дрон з LTE-зв’язком: яку небезпеку він несе

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:55

Не лише захоплення територій: ISW розкрили справжню ціль Кремля в Україні

09:18

Після української атаки: нафтопровід "Дружба" відновив роботу, деталі

09:06

Поступки з перших хвилин: Віткофф розкрив нові деталі зустрічі Трампа і Путіна

08:40

"Я відмовилася": дискваліфікована Бех-Романчук зробила заяву про майбутнє

Реклама
08:30

Згадували б 20 років: Трамп зробив цікаву заяву про відмову від Криму

08:10

План Трампа по завершенню війни: що чекає на УкраїнуПогляд

07:41

Дрони РФ атакували Україну: у трьох областях - "прильоти", пожежі та постраждаліФото

06:48

Зустріч Путіна і Зеленського: у Лукашенка виступили з несподіваною пропозицією

06:10

Зустріч Зеленського та Трампа: чого очікувати далі?Погляд

05:47

Гороскоп на завтра 21 серпня: Ракам - халепа, Водоліям - несподіванка

05:20

Жінка заміжня чи одружена – як правильно: вчителька розставила усі крапки над "і"Відео

04:45

"Чорна смуга" закінчиться: на трьох знаків зодіаку чекають доленосні зміни

04:16

"Чорне золото" під ногами - де в Україні нафта б'є фонтанами, відповідь здивуєВідео

03:30

Феноменальне відкриття: вчені навчили штучний інтелект читати думки

03:00

Достаток увірветься у життя шести знаків зодіаку 20 серпня: хто серед везунчиків

Реклама
02:30

Путіну не вистачить людей для захоплення України: експерт розкрив нову стратегію КремляВідео

02:12

Секрети ідеального блиску: чому фахівці радять мити авто ввечері, а не вдень

01:45

Коли народжуються істинні мільйонери: ТОП-6 дат, що ведуть до багатства

01:30

Не тільки величезний "брюлик": Роналду приготував для нареченої придане на чверть млн доларів

01:20

"Європейський щит": стало відомо, скільки країн готові відправити війська в Україну

00:27

Виноград не родить: експерт поділився причинами та простими способами вирішенняВідео

00:15

Трамп після зустрічі з Зеленським намагався "зламати" позицію Орбана - Bloomberg

00:12

Знову мінус 25: Могилевська приголомшила причиною схуднення

19 серпня, вівторок
23:46

Моторошна причина смерті: російська актриса загинула за дивних обставин

23:17

"Далося не просто": Пресняков уперше зробив заяву про розлучення

23:16

Не найкраще місце: ЗМІ розкрили можливе місце зустрічі Трампа з Зеленським і Путіним

23:10

Третій арсенал в світі: чому Україна не контролювала ядерну зброю і хто її віддавВідео

22:17

Масштабні вибухи в Одесі - Росія б'є ракетами по місту, що відомо

21:45

Чи будуть американські військові в Україні: фінальне рішення Трампа

21:37

Путін висунув Трампу умову зустрічі з Зеленським - що задумали в Кремлі

21:05

Сигнал наближення біди: експерт пояснив, коли треба негайно зупинити авто

20:55

Маневри окупантів: у ЗСУ розкрили справжню мету активізації росіян на Херсонщині

20:47

В Україні суттєво подешевшали кілька видів овочів: скільки доведеться платити

20:35

Фінансова стабільність чи творчість: яку енергетику має номер вашого будинку

20:21

Зеленський погодився на переговори щодо територій, але висунув умову - Axios

Реклама
20:00

"Хто знає, чи зможемо завтра": чи можна по телефону розмовляти на цвинтаріВідео

19:57

США депортували перших українців попри обіцянки Трампа - що відомо

19:54

Мовний скандал на футбольному полі: що змусило суддю перервати гру і показати жовтуВідео

19:17

В Україні почали масово підробляти мед - на що звернути увагу перед покупкоюВідео

19:10

Новий Будапештський меморандум у Вашингтоні: що хочуть нав'язати УкраїніПогляд

19:01

Загадкова біла "нитка" біля жовтка: чи можна їсти таке яйце

18:51

Багатодітний тато молодиться: Андрій Джеджула зробив пластичну операцію

18:48

Мирний договір чи "троянський кінь": нардеп розкрив деталі ініціативи Путіна

18:36

Кому доля усміхається найчастіше: ТОП-4 знаки, яким завжди щастить у житті

18:20

Все вирішиться за два тижні: Макрон анонсував "критично важливі" рішення для України

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти