'Путін виставляє Трампа дурнем': без якого кроку диктатор не піде на мирні переговори

Трампу після зустрічі з Путіним довелося виправдовуватися.

Путін кожний раз просто виставляє Трампа дурнем/ колаж Главред, фото: скрін YouTube

Основні тези зі слова Рибачука:

Путін кожний раз просто виставляє Трампа дурнем

Трампу довелося виправдовуватися після зустрічі з Путіним

Путін не піде на мирні переговори без консультацій з лідером Китаю Сі Цзіньпінем

Чергова спроба американського президента Дональда Трампа змусити російського диктатора Володимира Путіна піти на мирні переговори з Україною перетворилася на чергове приниження для президента США.

Таку думку висловив голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук в ефірі Еспресо. За його словами, Путіну після цього довелося доводити, що нібито все не так і що зустріч була результативною.

"Яка проблема в Трампа виникає з Путіним – Путін кожний раз просто виставляє Трампа дурнем. Американська преса дуже зубаста. Вони після Аляски на шматки рвали Трампа за оті приниження – за американських солдатів, які навколішках притягали закривавлену червону доріжку, і взагалі за те, як це було організовано. Потім Трамп намагався доказати, що це не так, що він має великий вплив, і продемонстрував цей вплив європейцям: от я щойно розмовляв – Путін погодився і обіцяв, він сприймає гарантії й він готовий до зустрічі", – сказав Рибачук.

Водночас політик зазначив, що Путін, найімовірніше, не піде на мирні переговори, не проконсультувавшись перед цим з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.

"Тому далі Трамп, який сказав, що зустріч буде декілька днів, і згадав через кому, що, можливо, питання санкцій традиційно виникне через два-три тижні. Через тиждень уже буде два тижні. А ми розуміємо, що Путін за жодних обставин до консультацій зі своїм куратором у Пекіні нічого не зробить", – сказав Рибачук.

Гарантії безпеки для України – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, стало відомо, які гарантії безпеки для України просять у Трампа. Питання порушували на зустрічі голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з європейськими військовими представниками.

Також раніше було названо варіанти гарантій безпеки України. У Reuters із посиланням на джерела повідомили, що США і союзники обговорюють варіанти військового захисту Києва від нападу РФ.

Нагадаємо, Лавров зірвав переговори Трампа і Путіна через питання України. МЗС Росії блокує прямі зобов’язання Росії щодо гарантій безпеки для Києва.

Хто такий Олег Рибачук? Олег Рибачук - український політик та громадський діяч, голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій. У 2017—2020 роках — член Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО), пише Вікіпедія.

