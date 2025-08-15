Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін може підтримати небезпечну "ідею" Трампа, є два сценарії - Bloomberg

Андрій Ганчук
15 серпня 2025, 15:29оновлено 15 серпня, 16:26
164
Трамп вважає будь-яке перемир'я в Україні головною метою переговорів, але Путін бачить ситуацію по-іншому.
Трамп, Путин
Путін може погодитися на "обмін територій" - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Кремль

Коротко:

  • Трамп і Путін можуть домовитися про часткове або тимчасове припинення вогню
  • Путін може погодитися на "ідею" Трампа про "обмін територіями"
  • Переговори Трампа і Путіна можуть закінчитися нічим

Президент США Дональд Трамп і глава країни-окупанта Росії Володимир Путін по-різному бачать успіх саміту на Алясці. Для Трампа будь-яке перемир'я - ключова мета, а для Путіна зустріч із главою Білого дому без поступок - уже успіх. Путін може підтримати тимчасове або часткове перемир'я в Україні і навіть ідею Трампа про "обмін територій". Але можливий і сценарій, за якого вони взагалі ні про що не домовляться.

Небезпеки і можливості для Трампа

У матеріалі Bloomberg ідеться, що Трамп хоче добитися припинення вогню, а для Путіна успіх - зустріч із Трампом без поступок. У них різні очікування від зустрічі на Алясці, хоча обидва сподіваються на продовження подібних переговорів.

відео дня

Така нерівновага очікувань вказує на небезпеки та можливості для Трампа, який неодноразово говорив, що, мовляв, лише він може завершити війну.

У Путіна немає стимулу закінчувати війну

Також журналісти акцентують увагу на тому, що у Путіна немає особливих стимулів для припинення війни, оскільки його окупанти повільно, але просуваються на полі бою. Але водночас Путін не хоче втратити відносини з Трампом, а саміт на Алясці допомагає йому подолати ізоляцію.

Саміт без України

Крім того, журналісти пишуть, що саміт на Алясці показує: Трамп відійшов від підходу Байдена "нічого про Україну без України", який гарантував президенту Володимиру Зеленському місце за столом переговорів. Трамп намагався заспокоїти Зеленського, але ситуація показує, що Трамп вірить у свою "виняткову роль" людини, здатної припинити війну.

Путін може підтримати небезпечну 'ідею' Трампа, є два сценарії - Bloomberg
Що відомо про Аляску / Інфографіка: Главред

Зустріч Трампа, Зеленського і Путіна

У Bloomberg пишуть, що Трамп планує вже другий саміт, на якому можуть бути присутніми Зеленський і, можливо, лідери Європи. Очікування Трампа щодо такої зустрічі оптимістичні, а Кремль, передбачаючи цей крок, уже запросив президента США до РФ.

Два сценарії зустрічі Трампа і Путіна

Оптимістичний сценарій передбачає домовленості між Трампом і Путіним про тимчасове або часткове припинення бойових дій.

Негативний сценарій - політики не зможуть знайти спільну мову і підуть ні з чим.

Крім того, Путін може погодитися на "ідею" Трампа про "обмін територіями". Також очільник Кремля прагне посилити розбіжності між США та Європою і послабити санкції проти Росії.

Що пишуть в американській пресі

У США вважають, що Трамп провалить зустріч із Путіним. Журналісти Financial Times нагадали про провальну пресконференцію 2018 року в Гельсінкі та відсутність у Білому домі експертів щодо Росії.

Колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон розповів, як перед тим самим самітом у Гельсінкі намагався щось втовкмачити Трампу про ядерну зброю, але президент його не слухав, оскільки дивився футбол.

До того ж журналісти вважають, що Марко Рубіо, який одночасно обіймає посади держсекретаря і помічника з нацбезпеки, не має такого авторитету і досвіду, як Генрі Кіссіджер, який суміщав ці посади в 1973-1975 роках.

Сам Трамп різко розкритикував подібні публікації і сказав, що якби під час переговорів він, мовляв, звільнив Москву або Ленінград, його однаково б розкритикували.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці - головні новини:

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп заявив, що його пріоритет на переговори з Путіним - обговорення можливості припинення вогню в Україні.

"Це не моя відповідальність укладати угоду з Путіним, і я вірю, що він доб'ється миру. Моя зустріч із Путіним прокладає шлях для другої, дуже важливої зустрічі із Зеленським, і ми можемо запросити деяких європейських лідерів", - сказав американський президент.

Кремль намагається перетворити зустріч Трампа і Путіна на економічний саміт і змістити увагу з війни проти України, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Мета Москви - добитися послаблення санкцій.

Путін і Трамп мають намір обговорити найскладніші питання, але не будуть підписувати жодних документів, вважає рупор Кремля Дмитро Пєсков. Але Путін на загальній пресконференції розповість про те, з яких питань вдалося "знайти порозуміння".

Інші новини:

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Bloomberg Дональд Трамп Володимир Путін Переговори на Алясці
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У США не допускають членства України в НАТО: Трамп запропонує альтернативу Альянсу

У США не допускають членства України в НАТО: Трамп запропонує альтернативу Альянсу

17:11Україна
Надважливе засідання перед самітом на Алясці: про що говорили на Ставці Зеленського

Надважливе засідання перед самітом на Алясці: про що говорили на Ставці Зеленського

17:05Політика
Грозові зливи та спека до +36 градусів: метеоролог здивував прогнозом на вихідні

Грозові зливи та спека до +36 градусів: метеоролог здивував прогнозом на вихідні

16:42Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Гроші будуть "йти" в руки: на кого зі знаків зодіаку чекає фінансовий успіх

Гроші будуть "йти" в руки: на кого зі знаків зодіаку чекає фінансовий успіх

"Я не дуже класна дружина": Наталія Могилевська розповіла про завершення кар'єри та самотність

"Я не дуже класна дружина": Наталія Могилевська розповіла про завершення кар'єри та самотність

9 років пробув у полоні: в Україну повернули хлопця, якого росіяни піймали у 17 років

9 років пробув у полоні: в Україну повернули хлопця, якого росіяни піймали у 17 років

Відхрестилася від усього: Алла Пугачова прийняла приголомшливе рішення

Відхрестилася від усього: Алла Пугачова прийняла приголомшливе рішення

"У Вашингтоні сказали": Гордон назвав дату завершення війни в Україні

"У Вашингтоні сказали": Гордон назвав дату завершення війни в Україні

Останні новини

17:11

У США не допускають членства України в НАТО: Трамп запропонує альтернативу Альянсу

17:05

Надважливе засідання перед самітом на Алясці: про що говорили на Ставці Зеленського

16:53

РФ вдарила балістикою по передмістю Дніпра перед переговорами Трампа з Путіним

16:42

Грозові зливи та спека до +36 градусів: метеоролог здивував прогнозом на вихідні

16:28

Британія готова відправити свої війська в Україну: міністр оборони назвав умову

Переговори на Алясці: онлайн-транслація зустрічі Трампа і ПутінаПереговори на Алясці: онлайн-транслація зустрічі Трампа і Путіна
15:59

Прорив під Покровськом: Кузан пояснив, як РФ знайшла пролом в обороні ЗСУВідео

15:58

Наче з іншої планети: астрологи назвали три найзагадковіші знаки зодіаку

15:33

Трамп різко попередив Путіна і зробив заяву про території України

15:29

Путін може підтримати небезпечну "ідею" Трампа, є два сценарії - Bloomberg

Реклама
15:29

Майже 1000 грн щомісяця: деяким пенсіонерам України нарахують особливу доплату

15:27

Перше інтерв'ю DREVO, зіркові розставання та залаштунки Atlas Festival: чим здивує прем'єра "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ

15:22

16 серпня - третій Спас: що можна і не можна робити в це свято

15:04

Кіркоров ошелешив новим фото зі своєю скандальною донькою

14:59

Трамп зробив важливу заяву перед зустріччю з Путіним і згадав Зеленського

14:56

Гороскоп на завтра 16 серпня: Терезам - неждані гості, Рибам - нерви

14:55

Жодного підписання документів: Пєсков розкрив, що обговорюватимуть РФ та США

14:43

Домашній фестиваль коктейлів: три незвичні рецепти, які легко приготувати у себе на кухні реклама

14:38

Риба як стиль життя: смак моря, що завжди з тобою новини компанії

14:35

Де помилка на малюнку: лише найуважніші дадуть відповідь за 3 секунди

14:22

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці: Ющенко попереджає про небезпечну помилку

Реклама
14:16

Заблокував таксист: Melovin поскаржився на ситуацію з таксі

14:03

У США дізналися головну мету Путіна на саміт із Трампом

13:58

Один спосіб заощадить купу грошей: експерти розкрили "золоте" правило пранняВідео

13:14

Ціни "впали" на 30%: в Україні різко знизилась вартість сезонного продукту

13:13

"За очі": Шоптенко розповіла неприємну правду про Могилевську

13:10

В міста України тепер залітає хижий небезпечний птах: попередження орнітолога

13:10

Життя зупиняється: чоловік Лорак чорно-білим фото зробив вирішальне зізнання

12:47

Росіян відтіснили за кордон: Братчук розкрив деталі успіху ЗСУ на СумщиніВідео

12:45

Пастка для Трампа: ЗМІ дізналися, що запропонує Путін в обмін на "мир" в Україні

12:25

Чи загрожує Києву наступ з Білорусі у вересні: експерт розкрив правду

12:19

У родині Джеффа Безоса горе - що сталося

12:09

"У Вашингтоні сказали": Гордон назвав дату завершення війни в УкраїніФотоВідео

11:49

Потужні прильоти й пожежа: ЗСУ підірвали НПЗ і пункт управління бригади РФ

11:46

Стадіон замість готелю і розкладачки з ширмами: як США поселили журналістів РФ

11:35

Оточення Путіна проти війни в Україні, у зустрічі з Трампом є причина - WP

11:24

Відхрестилася від усього: Алла Пугачова прийняла приголомшливе рішення

11:00

Лавров "привіз" на Аляску СРСР: главу МЗС РФ помітили в США в дивному светрі

10:59

Можуть переслідувати головний біль і перепади тиску: Землю накрила магнітна буря

10:55

"Загроза оперативного напівоточення": полковник назвав мету прориву РФ на сході

10:50

Лавров "заспівав дифірамби" Віткоффу і розкрив плани Путіна на зустріч із Трампом

Реклама
10:50

Кузан: Путін не шкодує ресурсів, літній наступ - його лебедина пісня

10:36

Китайський гороскоп на завтра 16 серпня: Драконам - брехня, Свиням - ниття

10:03

Не мир з Україною: що Путін насправді хоче отримати від Трампа на Алясці - NYT

10:03

Трамп і Путін можуть знайти компроміс щодо припинення вогню: деталі від Reuters

09:52

Спека повертається, але не всюди: якою буде погода в Україні на вихідних

09:38

"Через нещасний випадок": Максима Галкіна терміново прооперували

09:28

Як зміцнити стосунки: психологи розкрили просте "арифметичне" правило кохання

09:10

ЗСУ вдарили по порту "Оля" в Росії, знищивши важливу іранську зброю - Генштаб

08:32

"Україна й Аляска більше не будуть російськими": як Анкоридж готується до саміту Трампа і ПутінаФотоВідео

08:15

ЗСУ відтіснили противника у важливій точці, попри масові атаки БПЛА - ISW

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти