Путін може підтримати небезпечну 'ідею' Трампа, є два сценарії - Bloomberg

Трамп вважає будь-яке перемир'я в Україні головною метою переговорів, але Путін бачить ситуацію по-іншому.

Коротко:

Трамп і Путін можуть домовитися про часткове або тимчасове припинення вогню

Путін може погодитися на "ідею" Трампа про "обмін територіями"

Переговори Трампа і Путіна можуть закінчитися нічим

Президент США Дональд Трамп і глава країни-окупанта Росії Володимир Путін по-різному бачать успіх саміту на Алясці. Для Трампа будь-яке перемир'я - ключова мета, а для Путіна зустріч із главою Білого дому без поступок - уже успіх. Путін може підтримати тимчасове або часткове перемир'я в Україні і навіть ідею Трампа про "обмін територій". Але можливий і сценарій, за якого вони взагалі ні про що не домовляться.

Небезпеки і можливості для Трампа

У матеріалі Bloomberg ідеться, що Трамп хоче добитися припинення вогню, а для Путіна успіх - зустріч із Трампом без поступок. У них різні очікування від зустрічі на Алясці, хоча обидва сподіваються на продовження подібних переговорів.

Така нерівновага очікувань вказує на небезпеки та можливості для Трампа, який неодноразово говорив, що, мовляв, лише він може завершити війну.

У Путіна немає стимулу закінчувати війну

Також журналісти акцентують увагу на тому, що у Путіна немає особливих стимулів для припинення війни, оскільки його окупанти повільно, але просуваються на полі бою. Але водночас Путін не хоче втратити відносини з Трампом, а саміт на Алясці допомагає йому подолати ізоляцію.

Саміт без України

Крім того, журналісти пишуть, що саміт на Алясці показує: Трамп відійшов від підходу Байдена "нічого про Україну без України", який гарантував президенту Володимиру Зеленському місце за столом переговорів. Трамп намагався заспокоїти Зеленського, але ситуація показує, що Трамп вірить у свою "виняткову роль" людини, здатної припинити війну.

Зустріч Трампа, Зеленського і Путіна

У Bloomberg пишуть, що Трамп планує вже другий саміт, на якому можуть бути присутніми Зеленський і, можливо, лідери Європи. Очікування Трампа щодо такої зустрічі оптимістичні, а Кремль, передбачаючи цей крок, уже запросив президента США до РФ.

Два сценарії зустрічі Трампа і Путіна

Оптимістичний сценарій передбачає домовленості між Трампом і Путіним про тимчасове або часткове припинення бойових дій.

Негативний сценарій - політики не зможуть знайти спільну мову і підуть ні з чим.

Крім того, Путін може погодитися на "ідею" Трампа про "обмін територіями". Також очільник Кремля прагне посилити розбіжності між США та Європою і послабити санкції проти Росії.

Що пишуть в американській пресі

У США вважають, що Трамп провалить зустріч із Путіним. Журналісти Financial Times нагадали про провальну пресконференцію 2018 року в Гельсінкі та відсутність у Білому домі експертів щодо Росії.

Колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон розповів, як перед тим самим самітом у Гельсінкі намагався щось втовкмачити Трампу про ядерну зброю, але президент його не слухав, оскільки дивився футбол.

До того ж журналісти вважають, що Марко Рубіо, який одночасно обіймає посади держсекретаря і помічника з нацбезпеки, не має такого авторитету і досвіду, як Генрі Кіссіджер, який суміщав ці посади в 1973-1975 роках.

Сам Трамп різко розкритикував подібні публікації і сказав, що якби під час переговорів він, мовляв, звільнив Москву або Ленінград, його однаково б розкритикували.

