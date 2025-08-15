Трамп і Путін можуть знайти компроміс щодо припинення вогню: деталі від Reuters

Путін зробив США пропозицію про ядерну угоду, пишуть журналісти.

Трамп і Путін можуть домовитися про поетапне завершення повітряної війни - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Коротко:

Путін запропонував Трампу ядерну угоду

Трамп і Путін можуть домовитися про поетапне завершення повітряної війни

Путін намагатиметься зберегти можливість для ескалації війни проти України

Керівник країни-окупанта Росії Володимир Путін висунув жорсткі умови щодо припинення вогню. Проте він і президент США Дональд Трамп можуть знайти компроміс і домовитися про поетапне закінчення повітряної війни.

Ядерна угода

Як повідомляє Reuters, джерело журналістів, близьке до Кремля, сказало, що Москва і Вашингтон змогли знайти певні точки дотику - Путін зробив пропозицію про можливу ядерну угоду, яка допоможе двом очільникам держав зберегти обличчя.

"Судячи з усього, деякі умови будуть узгоджені завтра (у п'ятницю), оскільки Трампу неможливо відмовити, і ми не можемо відмовити (через санкційний тиск)", - говорить джерело.

"Поетапне припинення повітряної війни"

Згідно з даними видання, глава Кремля висунув жорсткі умови для повного припинення вогню, але одним із компромісів може стати поетапне припинення повітряної війни.

Путін може створювати видимість, що намагається дати Трампу те, що він хоче, але при цьому зберігаючи "свободу дій" для ескалації в рамках війни проти України.

"Якщо вони (росіяни) зможуть запропонувати угоду, яка передбачає якесь перемир'я, але водночас залишає Росії контроль над ескалацією конфлікту і не створює жодних реальних стримувальних чинників на землі або в повітряному просторі над Україною... з точки зору Путіна це буде чудовим результатом", - підкреслив директор з питань демократичної стійкості в Центрі аналізу європейської політики Сем Грін.

Думка експерта

Для завершення війни на тлі економічних наслідків, у Путіна і його команди мають сформуватися негативні очікування, сказав Главреду економіст, член Ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран.

За його словами, зараз для Путіна ситуація гірша, ніж була раніше.

"Що стосується завершення війни через економічні наслідки, то, щоб війна припинилася, негативні очікування повинні сформуватися в самого Путіна і його команди. Лише тоді можливе рішення про переговори або інший спосіб завершення війни. Поки він вірить, що зможе обійти санкції, "потрясти" резерви, знайти ще якісь ресурси - він продовжуватиме, бо не має іншого виходу. Для нього точка виходу з війни зараз гірша, ніж точка входу. Раніше він був "нерукопожатним", але все ж таки постачав газ і нафту куди хотів, мав мінімум обмежень, а санкції до 2022 року були "дитячі", бо йому тільки погрожували пальчиком", - наголосив Шапран.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці - головні новини:

Як повідомляв Главред, сьогодні, 15 серпня, на Алясці відбудеться зустріч Трампа і Путіна. Вона очікується приблизно о 22:00 за Києвом. Переговори відбудуть ся на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі.

Трамп вважає, що досягне домовленостей із Путіним, але навряд чи вдасться домовитися про негайне припинення вогню. Він припустив посилення санкцій проти агресора Росії.

Якщо зустріч із Путіним пройде добре, наступні переговори відбудуться вже в тристоронньому форматі разом із президентом України Володимиром Зеленським, вважає Дональд Трамп. За даними CBS News, Вашингтон уже працює над організацією такої зустрічі.

Коротко про Аляску / Інфографіка: Главред

