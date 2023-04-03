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США передають Україні потужну військову допомогу: Кірбі назвав терміни

3 апреля 2023, 20:43
Сполучені Штати 3 квітня оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму 2,6 млрд. доларів.
США, HIMARS
США, HIMARS / president.gov.ua, Вікіпедія

Сполучені Штати Америки вже до 9 квітня планують відправити в Україну новий пакет допомоги. Як передає Sky News, про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Кірбі не уточнив, що то саме увійде в новий пакет допомоги.

Однак він зазначив, що Україна продовжує вести запеклу боротьбу проти росіян і українським військовим необхідна підтримка.

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Також відомо, що Сполучені Штати 3 квітня оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму 2,6 млрд. доларів.

У список допомоги можуть увійти:

  • високоточні авіаційні боєприпаси,
  • обладнання для наведення мостів, яке Україна використовуватиме для штурму російських позицій,
  • Евакуатори для недієздатних важких машин, таких як танки, та додаткові снаряди для NASAMS

Військова допомога Україні

23 березня Україна отримала перші чотири винищувача МіГ-29. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

27 березня на територію України з Німеччини прибули 18 одиниць танків Leopard 2 і до 40 бойових машин піхоти Marder. Берлін передав Києву бойову техніку в рамках військової допомоги ЗСУ через 2 місяці після того, як уряд прийняв відповідне рішення.

Міністр оборони Олексій Резніков показав перші кадри британських танків Challenger 2, американських бронемашин Stryker і Cougar, а також німецьких бойових машин піхоти, які надійшли на баланс Десантно-штурмових військ України.

Тим часом глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Україні для протистояння країні-агресору РФ у війні зараз найбільше потрібні системи протиповітряної оборони, зброя великої дальності та бронетехніка.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що США не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. При цьому розглядаються інші можливості допомоги Збройним силам України.

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