США не надаватимуть Україні ATACMS, але розглядають інші варіанти - американський генерал

США розглядають варіанти поставок Україні зброї великої дальності замість ATACMS, що дозволить ЗСУ збільшити радіус дії на полі бою.

США мають відносно мало ATACMS, сказав Марк Міллі / фото Вікіпедія, defense.gov

США не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. При цьому розглядаються інші можливості допомоги Збройним силам України. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі в інтерв'ю виданню Defense One.

За його словами, у США відносно мало ATACMS. Американські збройні сили повинні підтримувати запаси настільки важливих озброєнь. Але є й інші системи, які можуть дати такий самий результат.

"Є, наприклад, БПЛА, які можуть це зробити, і у британців є парочка систем", - сказав Міллі.

відео дня

За словами генерала, війна в Україні виявила "неймовірні темпи споживання звичайних боєприпасів", і зараз США переглядають оцінки потреби в них на випадок великої війни.

На сьогодні у США достатньо боєприпасів, але ОПК працюватиме над розширенням своїх потужностей вппродовж декількох років, додав генерал.

"Якщо ви берете участь в серйозній війні між великими державами, не треба недооцінювати кількість боєприпасів, яка вам знадобиться", - сказав Міллі.

Ракети ATACMS для України

Президент України Володимир Зеленський заявляв: щоб припинити російський терор, потрібно забезпечити відповідні ракетні сили українських військових. Це стосується постачання ATACMS та іншої подібної зброї.

Глава комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол вважає, що Україні необхідно надати зброю дальнього радіусу дії, зокрема і оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS.

Військовий експерт і керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що Україні необхідно отримати ракети великої дальності ATACMS для того, щоб завдавати ударів по військових базах росіян на території тимчасово окупованого Кримського півострова.

За даними ЗМІ, Велика Британія може передати Україні далекобійні ракети, аналогічні за характеристиками далекобійним ATACMS, які США поки відмовляються передавати через побоювання, що вони можуть бути використані для ураження цілей на території Росії.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Інші новини: