"Все завалено трупами, нас не випускають з позицій": залишки загону РФ "Шторм" благають Путіна про допомогу

Залишки загону "Шторм", чисельність якого становила 161 осіб, відмовляються воювати.

Окупанти записали звернення до Путіна / скріншот з відео

Російські окупанти із загону "Шторм", кинуті на передову під Водяне Донецької області, записали відеозвернення до диктатора Володимиру Путіну.

У ньому вони скаржаться на величезні втрати і "загрозу вбивства своїми ж". Відео поширивши телеграм-канал Astra.

"Ми числимося досі в навчанні Калінінграда, нас тут начебто немає. Люди без документів кинуті в окопах, як бомжі, і завалені трупами. Проти нас виставили загони, які не випускали з позицій, а зараз не дають взагалі вийти нікуди, нас обіцяють знищити". Нам загрожує небезпека. Це село Водяне під Донецьком. Там, де наші ЗМІ кажуть, що ми настаємо успішно. Насправді це не зовсім так. Тут дуже і дуже великі втрати", - кажуть загарбники на опублікованих кадрах.

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За словами одного з окупантів, їх спочатку 14 днів тримали на передовій під вогнем, а тепер замість обіцяної евакуації під погрозою вбивства закрили в окопах і нікуди не випускають.

Раніше повідомлялося про те, що в Бєлгородської області РФ невідомий відкрив стрілянину на території однієї з військових частин. Бійня сталася у Валуйському районі.

Попередньо, 22 людини вбито і 16 поранено. Двоє з трьох Стрільців вбиті вогнем у відповідь, один втік. Не виключено, що вогонь на ураження відкрив хтось із мобілізованих, які постраждали від знущань з боку інших військових.

Також повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін запропонував оголосити повну мобілізацію і воєнний стан на більшій частині території РФ. Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

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